“الكترونيا ” لينكــ نتائج وزارة الدفاع 1443 عبر afca.mod.gov.sa للجامعيين الضباط من موقع القبول الموحد وزارة الدفاع

لينكــ نتائج وزارة الدفاع 1443 كشفت لجنة القبول الموحد في وزارة الدفاع رسميا خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الترشيح للجامعيين ضباط 1443، وفي هذا التوقيت تزداد عمليات البحث بسكب مكثف لكي يتم التعرف على كيفية استعلام وزارة الدفاع أسماء المقبولين مبدئيا، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة الدفاع السعودية رسميا عن نتائج الترشيح الأولى، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين قد قاموا بالتقديم على وزارة الدفاع من الجامعيين دورة الضباط للعام القادم 1443-1444 هجرية، وقد أشارت الوزارة أنه تتم مقابلة وزارة الدفاع للمقبولين من خلال مكتب التسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1443 للجامعيين الضباط استعلام أسماء المرشحين مبدئياً.

الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1443 للجامعيين الضباط

اعنت رسميا وزارة الدفاع السعودية نشر النتائج الخاصة ب القبول المبدئي ضباط جامعيين العام الجاري 1443، وهي النتائج التي قد تم طرحها من خلال إعلان نتائج الترشيح وزارة الدفاع النتائج الأولية، والتي قد تم طرحها رسميا يوم الثلاثاء الموافق 13 ذي الحجة 1443، الموافق يوم الثاني عشر من شهر يوليو 2022، حيث حرصت الوزارة على طرح النتائج لتوضيح القبول والتي تم طرحها في يوم رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الاطار فقد طالبت وزارة الدفاع المقبولين باستكمال إجراءات القبول من خلال التواجد في مكتب التسجيل في المواعيد المحددة، كما يتم الاستعلام الكترونيا عن نتائج وزارة الدفاع 1443 من خلال الموقع الرسمي المفعل من قبل الوزارة والمعلن رسميا.

رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1443 للجامعيين الضباط

ويمكن لكافة المتقدمين في وزارة الدفاع العمل على الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1443 للجامعيين، بسهولة الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.