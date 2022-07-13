نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني 1443 موعد صرف الدعم وطريقة التسجيل في سكني sakani والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني 1443 تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كافة وسائل الدعم الممكنة في جميع المجالات، ولذلك أنشأت وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري الدعم السكني وهذا بهدف تقدم المساعدة لعدد كبير من الأسر السعودية، للحصول على دعم مادي بشكل شهري للمستحقين و توفير وحدات سكنية للأسر التي لا يتوفر لديهم مسكن للعيش به، ولقد حددت وزارة الإسكان التنموي مجموعة من شروط وضوابط لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب استحقاق صرف الدعم له، وسنقدم لكم شروط استحقاق الدعم السكني لجميع الفئات وطريقة التقديم وموعد نزول الدعم.

شروط الدعم السكني 1443

هناك بعض الضوابط التي حددتها الحكومة السعودية لقبول طلب التسجيل في سكني بغرض استحقاق الدعم، وهي:

يشترط أن تكون سعودي الجنسية من أبوين سعوديين.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام، ويستثني من ذلك الأرملة أو المطلقة التي تعول الأبناء، بشرط أن يمر عامين على طلاق المرأة المطلقة.

عدم امتلاك مسكن للعيش به، شرط عدم مرور 5 أعوام غير مسجل باسمه مسكن خاص.

يشترط عدم حصول الأسرة على الدعم من وزارة الإسكان او الصندوق التنمية العقاري من قبل.

إقامة الأسرة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

كما يشترط استمرارية استيفاء شروط الاستحقاق من تاريخ تقديم الطلب حتى الرد على.

هذه هي شروط الدعم السكني التي لابد مراجعتها وتوافرها وهذا لاستحقاق الدعم.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الدعم السكني

لكي يتم الرد على طلب الدعم لابد من استيفاء كافة خطوات التقديم ورفع المستندات والأوراق المطلوبة لاستحقاق برنامج سكني وهي:

مفردات المرتب.

جميع الاوراق الخاصة وزارة الإسكان.

السجل المدني الخاص بالعائلة.

يشترط للنساء من المطلقات والأراملة تقديم الأوراق الخاصة بالإعالة.

موعد صرف الدعم السكني 1443

يبحث جميع المستفيدين من برنامج سكني وتتوافق بها شروط الحصول على سكني كل شهر عن موعد نزول الدعم، حيث قد حددت الحكومة موعد محدد لصرف الرواتب وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي ، ويوافق هذا اليوم لشهر يوليو 2022 يوم الأربعاء 24 من يوليو 2022 الموافق 25 ذو الحجة 1443 وسيتم توافر الراتب في آليات الصرف.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

يمكنك التقديم إلكترونيا الي سكني للحصول على الدعم عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان التنموي بالخطوات التالية: