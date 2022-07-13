نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني 1443 موعد صرف الدعم وطريقة التسجيل في سكني sakani والمستندات المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني 1443 تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كافة وسائل الدعم الممكنة في جميع المجالات، ولذلك أنشأت وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري الدعم السكني وهذا بهدف تقدم المساعدة لعدد كبير من الأسر السعودية، للحصول على دعم مادي بشكل شهري للمستحقين و توفير وحدات سكنية للأسر التي لا يتوفر لديهم مسكن للعيش به، ولقد حددت وزارة الإسكان التنموي مجموعة من شروط وضوابط لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب استحقاق صرف الدعم له، وسنقدم لكم شروط استحقاق الدعم السكني لجميع الفئات وطريقة التقديم وموعد نزول الدعم.
شروط الدعم السكني 1443
هناك بعض الضوابط التي حددتها الحكومة السعودية لقبول طلب التسجيل في سكني بغرض استحقاق الدعم، وهي:
- يشترط أن تكون سعودي الجنسية من أبوين سعوديين.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام، ويستثني من ذلك الأرملة أو المطلقة التي تعول الأبناء، بشرط أن يمر عامين على طلاق المرأة المطلقة.
- عدم امتلاك مسكن للعيش به، شرط عدم مرور 5 أعوام غير مسجل باسمه مسكن خاص.
- يشترط عدم حصول الأسرة على الدعم من وزارة الإسكان او الصندوق التنمية العقاري من قبل.
- إقامة الأسرة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- كما يشترط استمرارية استيفاء شروط الاستحقاق من تاريخ تقديم الطلب حتى الرد على.
هذه هي شروط الدعم السكني التي لابد مراجعتها وتوافرها وهذا لاستحقاق الدعم.
المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الدعم السكني
لكي يتم الرد على طلب الدعم لابد من استيفاء كافة خطوات التقديم ورفع المستندات والأوراق المطلوبة لاستحقاق برنامج سكني وهي:
- مفردات المرتب.
- جميع الاوراق الخاصة وزارة الإسكان.
- السجل المدني الخاص بالعائلة.
- يشترط للنساء من المطلقات والأراملة تقديم الأوراق الخاصة بالإعالة.
موعد صرف الدعم السكني 1443
يبحث جميع المستفيدين من برنامج سكني وتتوافق بها شروط الحصول على سكني كل شهر عن موعد نزول الدعم، حيث قد حددت الحكومة موعد محدد لصرف الرواتب وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي ، ويوافق هذا اليوم لشهر يوليو 2022 يوم الأربعاء 24 من يوليو 2022 الموافق 25 ذو الحجة 1443 وسيتم توافر الراتب في آليات الصرف.
طريقة التسجيل في الدعم السكني
يمكنك التقديم إلكترونيا الي سكني للحصول على الدعم عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان التنموي بالخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سكني.
- ستظهر الصفحة الرئيسية قم بالنقر على تسجيل الدخول وتحديد تسجيل جديد.
- قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد، رقم الجوال.
- سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.
- ثم الضغط على متابعة.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- سيتم إرسال رسالة نصية برقم المرور المؤقت قم بإدخال.
- ثم قم بإدخال كلمة مرور جديد.
- بعد ذلك قم بمتابعة تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.
- رفع المستندات والأوراق المطلوبة.
- ثم النقر على تسجيل.
- سيتم عرض بعض الاسئلة عن حال السكن والمسكن، وعدد أفراد الاسرة.
- قم بالإجابة على الأسئلة بالشكل الصحيح، ولابد من التأكد من إدخال البيانات الصحيحة لأنها من الشروط الأساسية.
- ثم الضغط على تأكيد.
- هكذا سيتم إرسال رسالة بنجاح استكمال التقديم في برنامج سكني، وسيتم مراجعة البيانات بعد التأكد من شروط سكني والرد عليك بقبول استحقاق الدعم.
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