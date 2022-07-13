الخطوات المتبعة للتسجيل في بوابة طاقات الوطنية للعمل وأهم الشروط 1443

تعتبر منصة طاقات ،واهدة من أهم ،وأشهر المنصات في المملكة العربية السعودية ،والهدف منها هو مساعدة المواطنين السعوديين الراغبون في الحصول علي عمل ،يتناسب مع خبراتهم ،ومجالاتهم ،ومؤهلاتهم ،مما يجعل العديد من المواطنين السعوديين يريدون معرفة خطوات التسجيل في المنصة ،والتي أطلاقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،من أجل مساعدة المواطنين في إجاد عمل مناسب لهم ،بطريقة سهلة ،وميسرة، وهذا يأتي ضمن الخطة الموضعة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،والهدف منها إرتقاء المستوي المعيشي للمواطنين السعوديين ،والعمل علي تسهيل جميع الإجراءات لهم ،وتقديم العديد من الخدمات لهم.

الخطوات المتبعة للتسجيل في منصة طاقات الوطنية للعمل 1443

يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل في بوابة العمل الوطنية طاقات ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة طاقات السعودية.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول للمستخدم الجديد.

ثم يتم إختيار البرنامج من القائمة.

ثم بعد ذلك يتم الضغط علي البرنامج.

ثم بعد ذلك يتم الضغط علي البرنامج المراد.

وبعد يتم الضغط علي أيقونة طاقات تقدم هنا.

وبعدها يتم توضيح البرنامج.

ثم يتم الضغط علي أيقوتة حفظ.

ثم بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة للمتقدم ،بطريقة سليمة ،والتأكد من صحتها.

يتم قراءة جميع الشروط ،والأحكام جيدا.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة التالي.

وبعد يتم إتباع جميع التعليمات المقدمة.

ثم يتم الضغط علي أيقونة تأكيد.

وأخيرا:يتم التحقق من رقم الهاتف الجوال.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج طاقات

لكي يتم التسجيل في برنامج طاقات ،بطريقة صحيحة ،لابد من توافر عدة شروط في المتقدم ،قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم فترة 10 شهور علي الأقل بالمملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

يشترط ألا يكون المتقدم طالبا في المرحلة التعليمية.

ألا يمتلك المتقدم ،أي نشاط تجاري.

يشترط ألا يكون المتقدم قد إستفاد من قبل ،من برامج حافز السعودية.

يجب ان يكون المتقدم ،قادرا علي العمل ،ولا يكون به مانع عن العمل.

وأخيرا:ألا يمتلك المتقدم ،أي وظيفة، حتي يتمكن من التسجيل في برنامج طاقات.

كيفية التواصل مع برنامج طاقات 1443

يمكن التواصل مع برنامج طاقات السعودي ،من خلال أتباع الطرق الأتية: