طريقة التسجيل في برنامج سكني لكل الفئات في المملكة العربية السعودية

طريقة التسجيل في برنامج سكني في المملكة العربية السعودية, يبحث الأشخاص الذين لا يملكون المنزل المناسب لكي يعيشون فيه بشكل أدامي عن كيفية التسجيل في دعم سكني المقدم من وزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية, حيث تم توفير خدمة إلكترونية عبر برنامج سكني يتيح التسجيل فيه, وعند الاطلاع علي الشروط التي تم إعلانها من قبل يمكن للأشخاص التقدم عليها بكل سهولة.

خطوات التسجيل في برنامج سكني السعودي

يمكن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي تم توفيرها عبر برنامج ومنصة سكني للتسجيل بشكل مباشر في البرنامج.

قم بالدخول علي موقع برنامج سكني.

حيث يتم تسجيل الدخول علي الموقع, وذلك من خلال الضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك تاريخ الميلاد.

قم بكتابة رمز التحقق الموجود أمامك.

ثم الضغط علي أنا لست ربوت.

بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال لك رقم سري مؤقتة لتقوم بإدخال إلي الموقع.

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني ومن ثم يتم كتابة كل البيانات المطلوبة علي الموقع.

يتم الموافقة علي الشروط والأحكام المبينة علي الموقع.

سوف يعرض لك الموقع مجموعة من الأسئلة يتم الإجابة عليها بطريقة صحيحة.

بعد إكمال عملية التسجيل بشكل صحيح سوف يتم إظهار لك رسالة نصية علي الموقع مكتوب بها تهانينا انت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني لوزارة الإسكان السعودية

إذا قمت بالتسجيل من قبل في الدعم السكني السعودي فيمكنك أن تقوم بالاستعلام عن إذا تم الموافقة علي طلبك أم لا, وذلك من خلال الخدمة الإلكترونية المقدمة من موقع برنامج سكني.