نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية 1444 في المقال التالي
المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية، يرغب العديد في الحصول على الجنسية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا.
المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية
للحصول على الجنسية السعودية، تحتاج إلى تقديم المستندات التالية:
- وثيقة تؤكد تسجيل طلب وارد لطلب الجنسية.
- يرجى ملء نموذج الطلب بالتفاصيل المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية.
- يرجى تقديم أصول جميع المستندات المطلوبة من قبل طالب الجنسية.
ستقوم لجنة من وزارة الداخلية بعد ذلك بمراجعة طلب الحصول على الجنسية السعودية والتأكد من أن مقدم الطلب قد استكمل جميع الشروط والوثائق اللازمة قبل السماح أو رفض قرار الجنسية.
طلب الحصول على الجنسية السعودية
للحصول على الجنسية، تحتاج إلى طلب التجنس وتحتاج إلى ملء المعلومات التالية:
إذا كنت ترغب في الحصول على الجنسية السعودية، فستحتاج إلى تنفيذ خطوات التقديم التالية:
- يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
- تسجيل الدخول إلى الموقع.
- في المرحلة التالية، يختار مقدم الطلب الخدمة الإلكترونية.
- في الصفحة التالية، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور والرقم المرئي.
- ثم ينقر مقدم الطلب على تسجيل الدخول، ثم ينقر على أيقونة خدماتي.
- بعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق خيار الخدمة حجز من قائمة الخيارات التي تظهر أمامك، وبيان سبب الاجتماع، وإدخال البيانات المطلوبة.
- في النهاية تحقق من التفاصيل والتعليمات لتأكيد الاجتماع، وقم بطباعة بطاقة الاجتماع وحملها معك عند تقديم الطلب.
شروط التنازل عن الجنسية السعودية
فيما يلي وصف لشروط سحب الجنسية السعودية:
- إذا كان المواطن يحمل جنسية أخرى دون موافقة رسمية من المجلس الوزاري.
- إذا تبين أنه عضو في جماعة مسلحة أجنبية، فإن بلاده لا توافق على ذلك.
- إذا قررت الحكومة تقديم خطاب استقالة إلى حكومة أو وكالة أجنبية، لكن لم يتم تنفيذه.
- إذا كانت السعودية تمثل أمة داخل المملكة، فإن المنافسة في حالة حرب.
- الحصول على الجنسية الأجنبية دون موافقة رئيس الوزراء.
- إذا كان على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في البلد.
- إذا ارتكب جريمة تستوجب الحبس أو العقوبة القضائية.
- تمنح المادة 19 للزوجة الحق في الاختيار بين البقاء مواطنة سعودية أو التجنس بالجنسية الأجنبية.
- إذا فقدت الجنسية السعودية، وإذا بلغ الطفل سن الرشد، نص على حقه في الاختيار.
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