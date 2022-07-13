شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني في المملكة العربية السعودية

شروط التسجيل في الدعم السكني لوزارة الإسكان السعودي, في ظل ارتفاع أسعار العقارات داخل المملكة العربية السعودية فإن وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية فقد قاموا بإنشاء برنامج لكي يتم استقطاب الأسر الفقيرة والتي لا تستطيع أن تقوم بتدبر أو توفير منزل للعيش فيه داخل المملكة العربية السعودية, حيث قدم برنامج سكني هذا الكثير من المساعدات للأسر التي تحتاج الحصول علي مساعدات وفقاً للشروط التي تم وضعها بالتعاون المشترك بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي دعم برنامج سكني السعودي

قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بوضع مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها استقطاب الأسر التي ليس لها منزل يأويها ولا تستطيع أن تقوم بتدبر أموالاً لشراء منزل خاص بهم, وهذه الشروط التي تم وضعها هي.