نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
شروط التسجيل في الدعم السكني لوزارة الإسكان السعودي, في ظل ارتفاع أسعار العقارات داخل المملكة العربية السعودية فإن وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية فقد قاموا بإنشاء برنامج لكي يتم استقطاب الأسر الفقيرة والتي لا تستطيع أن تقوم بتدبر أو توفير منزل للعيش فيه داخل المملكة العربية السعودية, حيث قدم برنامج سكني هذا الكثير من المساعدات للأسر التي تحتاج الحصول علي مساعدات وفقاً للشروط التي تم وضعها بالتعاون المشترك بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية.
شروط الحصول علي دعم برنامج سكني السعودي
قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بوضع مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها استقطاب الأسر التي ليس لها منزل يأويها ولا تستطيع أن تقوم بتدبر أموالاً لشراء منزل خاص بهم, وهذه الشروط التي تم وضعها هي.
- أن يكون جميع جميع أفراد الأسرة يحملون الجنسية السعودية.
- أن لا يقل عمر رب الأسرة عمر الخمسة وعشرين عاماً, ويتم استثناء من هذا الشرط المرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول أبناء لها.
- يشترط لكي تحصل المرأة المطلقة علي دعم سكني لابد أن يكون قد مضي علي طلاقها سنتين.
- أن لا يكون الأبناء الذكور متزوجون أو تجاوز أعمارهم الخمس وعشرين عاماً.
- أن تكون الإناث غير متزوجات.
- لا يجب أن تمتلك الأسرة المال الكافي لشراء منزل أو أنهم يملكون بالفعل منزل في الوقت الحالي أو خلال الخمس سنوات السابقة.
- إذا قامت الأسرة المتقدمة بالاستفادة من أحد برامج المساعدات الموجودة في المملكة العربية السعودية فلن يتم منحها مساعدات منصة سكني السعودية.
- يشترط لكي تحصل الأسرة السعودية علي مساعدات وزارة الإسكان أن تكون الأسرة السعودية هذه مقيمة بشكل دائم داخل الأراضي السعودية وأنها لم تخرج خارج المملكة العربية السعودية لفترة زمنية طويلة.
- أن تتعهد الأسرة السعودية التي سوف تحصل علي مساعدات منصة سكني أن تستمر في الاستفادة من المساعدة التي حصلوا عليها من وزارة الإسكان.
- إذا أخلت الأسرة السعودية بأي شرط من شروط الحصول على مساعدات منصة سكني فإنه وزارة الإسكان سوف تقوم بسحب منهم المساعدة.
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