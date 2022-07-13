التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الراتب وخطوات معرفة رقم التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمستفيد. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر من أهم المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات العامة للمواطن السعودي. كما أن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام قامت الحكومة السعودية بوضعه. لكي يحافظ على جميع الحقوق للموظفين داخل المملكة سواء كان موظف بالقطاع الخاص أو القطاع العام الحكومي. وكذلك يهدف تطبيق هذا النظام إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع السعودي. كما يعمل على توفير حياة إجتماعية كريمة للمواطن السعودي سواء من الناحية المادية أو الإجتماعية. وذلك في حالة تركه للعمل أو في حالة عدم القدرة على العمل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الراتب. وكذلك طريقة معرفة رقم التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمستفيد. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا التأمينات الاجتماعية الجديدة وغرامة تأخير السداد وطريقة تقديم طلب للإعفاء من السداد.

التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الراتب

تُمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموظفين العاملين بالمملكة وكذلك المتقاعدين من معرفة الحقوق المختلفة لهم. كما يتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فمن خلال الدخول على الموقع يتمكن المستفيد من الاستعلام عن أي مما يريد من ختلف الحقوق داخل المؤسسة. كما يعتبر من أهم الخدمات التي من الممكن الاستعلام عنها هي خدمة الاستعلام عن الراتب. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الراتب كما يلي :

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم بعدها الدخول على خيار تسجيل الدخول كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول ثم الدخول على التأمينات أون لاين ومنها مدة الاشتراك وتحديد الوظيفة القائم عليها ثم جهة العمل ومنها تحديد الأجور ثم سيتم ظهور قيمة الراتب.

خطوات معرفة رقم التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمستفيد

كما يتمكن المستفيد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من معرفة رقم التأمينات الاجتماعية الخاصة به وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمستفيد. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لذلك كما يلي: