قوي الأمن حجز موعد بوابة خدمات المرضى الإلكترونية

قوي الأمن حجز موعد، تٌعد خدمة حجز موعد بمستشفي قوى الأمن من الخدمات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع جميع المواطنين حجز مواعيد قوى الأمن عن طريق موقع مستشفى قوى الأمن الإلكتروني الرسمي أو بواسطة الدخول إلى التطبيق الرسمي بكل سهولة، حيث تعد خدمة حجز المواعيد هي واحدة من ضمن الخدمات التي توفرها مستشفى قوات الأمن العسكرية التي تعمل علي تسهيل الذهاب في الموعد المحدد وذلك لجميع المرضى، ومن الخدمات الأخري التي تقدمها، خدمة الرسائل التذكيرية والاطّلاع على تفاصيل التقارير الطبية والأشعة وغيرها من الخدمات الصحية، وسوف نوفر لكم رابط الدخول إلى مستشفي قوي الأمن حجز موعد.

قوي الأمن حجز موعد

خدمة قوي الأمن حجز موعد تعد من الخدمات المتاحة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويتم تسجيل حجز الموعد بهذه الخطوات التالي:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمستشفى قوى الأمن: تسجيل دخول.

الدخول عن طريق الدخول عبر النفاذ الموحد.

إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور المسجل على منصة أبشر في المكان المحدد لذلك.

ثم كتابة الرمز المرئي وفق ما موضح.

الضغط علي تسجيل الدخول.

النقر علي تبويب (خدمات المرضى الإلكترونية).

إدخال رقم الملف الطبي في المكان المخصص لذلك.

تسجيل معلومات تطلبها المنصة وهي (اسم المريض، رقم الجوال، رقم الطوارئ، وتاريخ الانتهاء).

تحديد الاختيار لحجز موعد بعيادات طب الأسرة والمجتمع أو النقر علي حجز موعد بعيادات غرب الرياض.

الضغط علي تأكيد حجز الموعد.

تطبيق الجوال مستشفى قوى الأمن

وفرت مستشفى قوى الأمن تطبيق إلكتروني خاص بالجوال الشخصي للمواطنين في المملكة، يستطيع من خلاله استخدام جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة مثل حجز المواعيد أو الاستعلام عن نتيجة زيارة طبية أو الاستعلام عن تقارير طبية أو حجز أشعة أو تحاليل وغيرها من الخدمات الطبية الأخري التي يمكن الاستفادة منها عن طريق تحميل التطبيق للجوال.

رقم الاتصال بخدمات مستشفي قوي الأمن

يمكن لجميع المواطنين في المملكة التواصل هاتفيًا مع مستشفى قوى الأمن عن طريق الاتصال على الرقم التالي 00966118024444، أو التواصل عن طريق رقم الفاكس على الرقم التالي 00966114764757 أو التواصل عبر رقم الرمز البريدي الذي يخص المستشفى وهو 11481 كما يمكن التواصل أيضاً عن طريق صندوق البريد الآتي 3643.