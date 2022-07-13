نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اونلاين 20,000 بدون كفيل للسعودي والمقيم بدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اونلاين الآن يستطيع المواطن السعودي وكذلك المقيم الحصول على تمويل شخصي سريع بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي دون أي مصاريف إدارية وكذلك هناك مجموعة أخرى من المزايا التي يتمتع بها العميل المتقدم ويمتاز هذا التمويل أيضاً أنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وسوف نتحدث عن كل تلك التفاصيل من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني.

اونلاين 20,000 بدون كفيل عبر شركة اليسر للتمويل

هناك عدد من المنتجات التمويلية للأفراد توفرها شركة اليسر للاجارة والتمويل ومن بين تلك القروض القرض الشخصي السريع بقيمة 20,000 والذى يمتاز بالآتي

يمتاز قرض شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز تمويل شركة اليسر بأنه ليس له أى مصاريف إدارية.

يمتاز أيضاً قرض شركة اليسر بأنه ليس له أى أجور وكالة.

العميل المقيم بالسعودية يتمكن من الحصول على قرض بقيمة مالية ربما تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل.

3 سنوات هي فترة سداد التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية.

يستطيع العميل من طلب التمويل اونلاين من خلال الموقع الإلكتروني لشركة اليسر.

شروط التمويل 20,000 عبر شركة اليسر للتمويل

هناك بعض الشروط العامة التى حددتها شركة اليسر للاجارة والتمويل لكي يستطيع المتقدم من الحصول على قيمة التمويل في أسرع وقت وكذلك إتمام جميع الإجراءات بكل سهولة وسرعة ومن بين تلك الشروط ما يلي

فرضت شركة اليسر للتمويل أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 22 عام كما لابد أن لا يتعدى 60 عام.

كما فرضت شركة اليسر أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

فرضت أيضاً شركة اليسر شرط أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

رابط طلب التمويل الشخصي عبر شركة اليسر للتمويل

من خلال الإنترنت يستطيع العميل الراغب في طلب تمويل شركة اليسر التقديم على طلب التمويل والحصول عليه اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للاجارة والتمويل بالسعودية ثم الدخول على منتجات الأفراد بعد ذلك يتم الدخول على طلب التمويل وأيضاً إدخال المعلومات والتفاصيل اللازمة للحصول على تمويل شركة اليسر.