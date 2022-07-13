الحاسبة التقديرية لحساب المواطن لمعرفة قيمة الدعم عبر ca.gov.sa

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، تزايد البحث فى الأيام القليلة الماضية عن الحاسبة التقديرية لحساب المواطن من قبل المستفيدين وذلك بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عدد من القرارات تضمن زيادة الدعم فى البرامج المختلفة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتسهيل الأعباء المعيشية وحمايتهم من التأثر بتداعياتها، حيث أمر بإتاحة الفرصة للتسجيل مرة أخرى فى حساب المواطن وفقا للشروط الموضوعة مسبقا، كما أصدر قرار بصرف دعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن حتى نهاية العام المالي الحالي يقدر بمبلغ 8 مليار ريال سعودي، لذلك كثرت التساؤلات من قبل المواطنين لمعرفة مقدار المبلغ الذي سوف يحصلوا عليه شهريا، كما يريد الكثير معرفة طريقة التسجيل بحساب المواطن بعد إعادة فتحه مرة أخرى.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

تعد الحاسبة التقديرية هى أحد الأدوات الفعالة التي تم طرحها على موقع حساب المواطن الإلكتروني من أجل التسهيل على المستفيدين فى معرفة المبلغ المخصص للدعم كل شهر ومقدار الزيادة به دون الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء والاستعلام عنه، وهناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها المستفيد من أجل معرفة الدعم الشهرى الذي سيحصل عليه، وذلك من خلال الآتي:

الدخول على رابط موقع حساب المواطن.

قم باختيار أيقونة “سياسات “.

انقر على زر “الحاسبة التقديرية”، ثم قم بملأ جميع البيانات المطلوبة فى أماكنها الصحيحة، مثل الإجابة على سؤال هل أنت رب أسرة أم مستقل، وإدخال عدد التابعين فى الأسرة.

قم بالإجابة على النقاط الموجودة أدناه للتحقق من حالة الأهلية.

قم بالنقر على أيقونة “احسب” وسوف يظهر لك المبلغ فى خانة “مبلغ الدعم التقديري”.

طريقة التسجيل فى حساب المواطن