نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1443 وطرق التواصل مع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع تُعتبر واحدة من الوزارات التي تُقدم الكثير من المهام ومن أبرزها المحافظة على الأمن والأمان داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث وفرت رابط وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1443 لكي يستعلمون عن النتائج الخاصة بهم، فهي تشمل العديد من المهيئات مثل القوات العسكرية، والقوات العسكرية الجوية، والدفاع الجوي، والدفاع الجوي الملكي، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الأمر.

رابط وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1443

يرغب الكثيرين حول المملكة في التعرف على النتائج الخاصة بالقبول النهائي في وزارة الدفاع، حيث يُمكنك الاتجاه مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص tajnid.mod.gov.sa بنتائج القبول في تلك الوظائف واتباع كافة التعليمات الخاصة بالتسجيل، ولكن لابد من تقديم بعض الأوراق ولكن عقب النتائج وهي:

لابد من تقديم إرفاق بطاقة هوية وصورة أيضًا للمرشح.

صورة عن السجل الاجتماعي العائلي.

صور شخصية ثمانية حديثة 4 * 6.

طباعة نموذج المراجعة على الورق عبر منصة أبشر الإلكترونية.

الاستعلام عن نتائج القبول النهائي

يُمكنك الاستعلام عن نتائج القبول من قبل وزارة الدفاع السعودي وهي:

انتقل مباشرةً إلى رابط وزارة الدفاع السعودي.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول ثم أختر خدمة الاستعلام عن أسماء المرشحين.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أنقر على عرض النتيجة للاستعلام وسوف تظهر لك رسالة تفيد بتم القبول أو الرفض.

طرق التواصل مع وزارة الدفاع السعودية

يُمكنك التواصل مع وزارة الدفاع السعودية التي أتاحت طرق مختلفة للتواصل وهي:

يُمكنك التواصل عبر رقم الهاتف وهو 8003030070.

لكي تتواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة وهو [email protected]

تواصل عبر الخدمة الخاصة باستقبال الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات.

حجز موعد المقابلة الشخصية للجامعيين الضباط 1443

يُمكنك حجز موعد للمقابلة الشخصية للجامعيين الضباط عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي: