نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يرد على استفسار بشأن إمكانية نقل ملكية السيارة دون فحصها في المقال التالي
ردّ المرور السعودي على استفسار أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية نقل ملكية السيارة دون إجراء الفحص لها، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو من الأسئلة التي تشغل بال كثير من أصحاب المركبات في المملكة العربية السعودية.
حقيقة إمكانية نقل ملكية السيارة دون فحصها
وحسم الحساب الرسمي لمرور السعودية، مدى إمكانية نقل ملكية السيارة دون فحصها في السعودية، مؤكدًا أن عملية النقل تحتاج إلى عمل فحص للمركبة، مع سريان رخصة السير، وأن ما يتردد بشأن عدم ضرورة الفحص ليس صحيحًا.
خطوات نقل ملكية السيارة عبر منصة أبشر
وتوفر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، خدمة نقل ملكية المركبة من شخص لآخر أونلاين دون الحاجة إلى زيارة أي من مكاتب المرور في المملكة، وذلك باتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر، وننقر على أفراد، ثم نكتب اسم المستخدم وكلمة السر، ونقر تسجيل الدخول.
- استلام رسالة تحقق، وندخلها في مكانها الصحيح، ونختار خدمات المركبات، ثم ننقر على خدمات.
- اختيار مبايعة المركبات، ثمّ عرض المركبة للبيع، لتظهر أسماء السيارات المسجلة باسم البائع، ثمّ نختار المركبة التي نريد بيعها.
- ظهور معلومات السيارة، وهي الماركة، ورقم اللوحة ،وسنة الصنع، واللون الأساسي، والرقم التسلسلي.
- نضع سعر المركبة بالريال السعودي، ونؤكد سعر المركبة، ثم ندخل هوية المشتري، ونختار نوع التقويم.
- إدخال تاريخ الميلاد، وإدخال المعلومات البنكية، ثم معلومات العنوان، ثم متابعة.
- الموافقة على الشروط والأحكام، وننقر على تأكيد
شروط نقل ملكية المركبة عبر أبشر
ووضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية، عددًا من الشروط والضوابط، لنقل المركبة من شخص إلى آخر، وهي على النحو التالي:
- أن تكون حالة المركبة سليمة، ومن نوع خصوصي أو نقل خاص فقط.
- سريان رخصة السير للمركبة، وتوفر فحص دوري، وتأمين ساري الصلاحية.
- دفع الرسوم وقيمتها 200 ريال سعودي، وعدم وجود أي مخالفات على المشتري أو المركبة.
- لا بد من أن يكون البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.
- أن يكون البائع والمشتري مواطنين سعوديين.
- ثمن المركبة لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي ولا يزيد على 80 ألف ريال.
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