قرض النساء بدون كفيل يبدأ من 10.000 حتى 100 ألف ريال ودون تحويل راتب

قرض النساء بدون كفيل أو تحويل الراتب، الكثيرون من النساء الموظفات وربات المنزل يبحثون عن طريقة تساعدهم في جني المال عن طريق العمل الحر أو زيادة الدخل الشهري والمساعدة في الإنفاق داخل المنزل في ظل ارتفاع الأسعار، لذلك فيقوم البعض منهم باللجوء إلى وظيفة أخرى في اليوم أو الحصول على قرض من خلال أحد البنوك أو الشركات السعودية التي توفر تمويل للمواطنين أو المقيمين داخل المملكة بسعر مناسب للمعيشة وفتح عمل خاص بالمستفيد، ولكن ما يبحث عنه الفرد أن يكون التمويل بمزايا مناسبة له وتتوافق معه، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل تمويل للنساء بدون كفيل.

قرض النساء بدون كفيل أو تحويل الراتب

يبدأ مبلغ التمويل من 10 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال ولكن في حالة إذا كنت تريد أن تحصل على التمويل بدون كفيل فسوف يصل حتى 100 ألف ريال، تمويل شخصي يبدأ من 2000 ريال، ولن يكون هناك تحويل الراتب، والقرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قرض الشباب بدون رسوم 60 ألف ريال، كما متوفر لك أن تقوم بتجديد التمويل والسداد على فترة تصل حتى 60 شهرا، ومتاح التمويل لجميع الفئات من الأفراد النساء والرجال والمتقاعدين، ويمكنك أن تحصل على التمويل إذا كانت الشروط المطلوبة متوافرة معك.

شروط تمويل النساء بدون كفيل

يبدأ العمر من 20 عام ولا يقل عن ذلك.

لا يتخطى العمر عن 60 عام.

للسعوديين فقط من النساء و الرجال.

موظف بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

لا تقل الخدمة بجهة العمل عن ثلاثة أشهر.

لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال.

عدم وجود أي متعثرات للمتقدم لطلب التمويل.

أن تكون موظفة في جهة عمل لدى البنوك.

مراحل تقديم طلب قرض النساء

في المرحلة الأولى سوف تقوم بتعبئة استمارة الطلب ويتم ملئها بكامل البيانات المطلوبة وموقعه من البنك، وصورة من الهوية الوطنية للعميل وتكون طبق الأصل، كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ويكون مختوم وموضع به أيضا الراتب الشهري لأخر ثلاثة أشهر قبل التقديم لطلب التمويل، رقم الآيبان، يتم تعبئة نموذج إقرار من سمه وسوف يكون متواجد مع موظف الفرع، وتكون جميع الأوراق صور حتى يتم الموافقة وبعد ذلك يتم تقديم الأصل وفق المتطلبات.

المرحلة الثانية في حالة إذا كان المبلغ التمويلي لأكثر من 100 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال فلابد من وجود كفيل و لذلك يجب أن يتم تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للكفيل مثل صورة الهوية الوطنية، وتعريف بالراتب وتعبئة استمارة الكفيل، وتوقيع نموذج إقرار للمبالغ التي ترتفع عن 200 ألف ريال، والمرحلة الثالثة والأخير يتم إرسال كافة الأوراق والمستندات إلى الموقع الإلكتروني، ويمكن اختيار التمويل المناسب من خلال رابط تمويل شركة النايفات للتمويل الشخصي للنساء علما أن ما تم ذكره في السطور الماضية خاص بتمويل الأفراد، وانتظار الموافقة وفي حالة الموافقة يتم إخذ الأوراق الأصلية، ويتم الاتفاق بين الشركة والفرد على طريقة دفع الأقساط الشهرية والفترة الزمنية ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء لشركة النايفات على الرقم 8001000088 في أي وقت لتحصل على المزيد من الاستفسارات والمعلومات التي تهمك.