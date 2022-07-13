تواصل واتساب مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدات مالية للمحتاجين

تواصل واتساب مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد يبحث الكثير من المواطنين السعوديين القانطين في المملكة العربية السعودية والذين يحتاجون إلى دعم مادي ومساعدات مالية عن طريقة الحصول على مساعدة عبد العزيز بن فهد من خلال مؤسسته الخيرية، وتعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من المؤسسات التي تم تصنيفها واحدة من أكبر مؤسسات العمل الخيري في العربي كله نظرًا لما تقدمه من الخير والمساعدات والإعانات للأشخاص التي تحتاج إلى الدعم حتى يحسنوا من مستوى معيشتهم وحالتهم الاجتماعية.

طريقة الحصول على مساعدة عبد العزيز بن فهد 1443هـ

كي تتقدم بالطلب للحصول على مساعدة عبد العزيز بن فهد السعودي من خلال مؤسسته الخيرية يجب أن تتبع الخطوات التالية عند كتابة نموذج الطلب:-

مؤسسة الامير عبد العزيز بن فهد يجب أن تبدأ الخطاب بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” والتي نبدأ بها أي شيء في حياتنا اليومية حتى تحل بركة الله -عز وجل- ويبارك لنا في مهامنا.

يجب أن تبدأ الخطاب بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” والتي نبدأ بها أي شيء في حياتنا اليومية حتى تحل بركة الله -عز وجل- ويبارك لنا في مهامنا. بعد ذلك تقدم بإلقاء تحية الإسلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته” ثم قم بإلقاء التحية على سمو الأمير عبد العزيز بن فهد والسادة العاملين معه.

قم بالتقدم بالطلب وابدأ بشرح حالتك المادية وظروفك الحالية والتي جعلتك تفكر باللجوء إلى هذه المؤسسة للحصول على الدعم.

وضع معاناتك وأرفق كافة الأوراق الطبية والصحية والاجتماعية التي تثبت حالتك وتؤكد صحة ما تقوم بكتابته وتوضيحه للمؤسسة والأمير.

اطلب من الأمير النظر في طلبك حتى يقوم بقبوله ويوفر لك المساعدة التي تحتاج إليها ثم قم بكتابة اسمك كاملًا رباعيًا ورقم الإقامة الخاص بك ورقم الهوية الوطنية ورقم هاتفك المحمول.

صيغة طلب المساعدة

المساعدات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

من المساعدات التي تتقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بها هي ما يلي:-