الاتحاد العربي يُعلن جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس العرب تحت 20 سنة

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عمر شويل - جدة أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، جدول مباريات كأس العرب تحت 20 سنة النسخة الثامنة، التي يستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس المُقبلين بُمشاركة 18 منتخبًا، فيما يُعد المنتخبين السعودي والمغربي الأكثر تتويجًا بهذه البطولة، يليهما منتخبات العراق وتونس والسنغال بواقع مرة واحدة لكل منهم.

جدول مباريات كأس العرب تحت 20 سنة

وتنطلق مباريات كأس العرب تحت 20 سنة بمواجهة بين المنتخبين السعودي والموريتاني، يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022م، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمُحالة، تليها مباراة منتخبي الإمارات والأردن، وجرى تصنيف منتخبات هذه البطولة لثلاثة مستويات، يضم الأول منها: السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات، والثاني: العراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين، والثالث: موريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.

ووزعت الفرق إلى ستة مجموعات، تضم كل منها 3 منتخبات، إذ جاءت القُرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية، وموريتانيا، والعراق.

المجموعة الثانية: الإمارات، والأردن، واليمن.

المجموعة الثالثة: الجزائر، ولبنان، وليبيا.

المجموعة الرابعة: مصر، وعمان، والصومال.

المجموعة الخامسة: تونس، والبحرين، وجيبوتي.

المجموعة السادسة: المغرب، والسودان، وفلسطين.

ويتأهل إلى دور ربع نهائي أبطال المجموعات الـ6، إضافة إلى أفضل فريقين احتلا المركز الثاني.

دور الثمانية ونصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما

وينطلق دور الثمانية من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، يوم 31 يوليو الجاري، بإقامة 4 مباريات، في حين يُقام الدور نصف النهائي يوم 3 أغسطس المقبل، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 6 أغسطس، وكانت النسخة الماضية وهي السابعة من البطولة قد أقيمت عام 2021 في القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.

أما النسخة الأولى من البطولة، فقد أقيمت في المغرب عام 1983 وتُوّج باللقب منتخب العراق، ثمّ أُقيمت النسخة الثانية في الجزائر عام 1985 وفاز بلقبها المنتخب السعودي بينما فاز منتخب المغرب باللقب في نسختي 1989 و2011، ومنتخب تونس بالنسخة الخامسة 2012، والسنغال بالسادسة في 2020.

جدول مباريات منتخب السعودية في كأس العرب تحت 20 عاماً

أول مباراة سوف تُقام بين السعودية وموريتانيا يوم 20 يوليو 2022 على ملعب مدينة الأمير سلطان، بينما يخوض المنتخب السعودي ثاني مبارياته أمام منتخب العراق يوم 26 يوليو 2022 على نفس الملعب أيضاً.