نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تكشف حقيقة إمكانية دفع رسوم المرافقين بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مديرية الجوازات السعودية أنه من الممكن تقسيط رسوم المرافقين 1443هـ، وذلك تخفيف من الأعباء على جميع الأفراد في المملكة، فيما أوضحت الجوازات أنَّه يُمكن تقسيط هذه الرُّسوم أونلاين من خلال صفحة البنك الإلكتروني المخصص بالدفع، كما أن هناك بعض الفئات المُعفاة من الدفع.

تقسيط رسوم المرافقين 1443 والقيمة المطلوبة

وأوضحت مديرية الجوازات السعودية أنه من الممكن تقسيط رسوم المرافقين 1443هـ، كما أنَّه يُسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها كل ثلاثة أشهرٍ كحدٍ أدنى، ويسمح بسداد قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامة بحسب مُدَّة الإقامة في المملكة.

فيما بلغت قيمة الرسوم المطلوبة من المرافقين هذا العام 2022 400 ريال سعودي، وجدير بالذكر أنها بلغت في عام 2017م، 100 ريال سعودي، وفي عام 2018 رُفعت الرسوم بنسبة 100% لتصل إلى 200 ريالٍ سعودي، بينما بلغت قيمة رسوم المرافقين في عام 2019م إلى نحو 300 ريال سعودي، وفي العام الجاري 2022 وفق آخر تحديثات، فإن رسوم المرافقين بلغت بنحو 400 ريال سعودي.

كيفية سداد رسوم المرافقين أونلاين

ومن الممكن دفع رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية أونلاين، باتّباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول إلى صفحة البنك الإلكتروني المخصَّص بالدّفع. النّقر على أيقونة الدفع. والنّقر على أيقونة خدمات المقيمين، والنّقر على أيقونة الدفع الحكومي، ثم أيقونة نوع الخدمة، وهي رُسُوم المُرَافقين. كتابة رقم الإقامة الخاص بالمقيم، ثم إدخال رقم الدّار، وإدخال رقم الدفع. إدخال الحساب الذي يجري الدفع له، وننقر على أيقونة سداد رُسُوم المُرَافِقَين، وبعد ذلك نختيار أيقونة الحساب البنكي. ظهور صفحة تتضمَّن بيانات رُسُوم المُرَافقين المُستحقَّ دفعها.

فئات معفاة من رُسُوم المُرافقين في المملكة

أما بالنسبة للفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين في المملكة العربيَّة السّعودية، فهي ما يلي: