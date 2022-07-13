نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية موعد صرف راتب الضمان شهر محرم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية من أكثر الأمور التي يحرص الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالاستعلام عنها، وذلك بغرض التحقق من حساباتهم إلكترونيًا، وإمكانية الحصول على رقم الضمان للمستفيد.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن لكل المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية كما يلي:

البدء بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم الدخول على خدمات الوزارة.

بعد ذلك تبدأ في اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

كما تقوم بكتابة كل البيانات الخاصة بك وهي الاسم وكلمة المرور الخاصة بحساب الضمان الاجتماعي.

كذلك تقوم بالضغط على زر دخول.

ثم تقوم بالنقر على زر حسابي.

أيضًا تقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر استعلام.

ثم تنتظر إلى أن يتم عرض كل التفاصيل الخاصة بحسابك في الضمان الاجتماعي المطور.

كيف استعلم عن رقم الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد أن ذكرنا لكم طريقة استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية، نتحدث الآن عن كيفية التعرف على رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد وهي كما يلي:

البدء بالدخول على رابط تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية الخاص بك وكلمة المرور.

كما تقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك تقوم بالنقر على زر صندوق الوارد.

أيضًا تقوم بالضغط على زر معاش التأمين.

ثم تقوم بالنقر على أيقونة حالة الخدمة الخاصة بالمستفيد.

بعد ذلك تظهر لك كل البيانات وتتأكد من أنها صحيحة وفيها رقم الضمان الاجتماعي وكل البيانات الخاصة بك.

موعد صرف راتب الضمان شهر محرم

من الجدير بالذكر أن رواتب المستفيدين من الضمان الاجتماعي يتم إيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين. مع بداية الشهر الميلادي، ويتصادف نزول رواتب شهر محرم يوم 3 من الشهر 1444 الموافق 31 يوليو 2022م. كما يمكنك التعرف علي كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

قد اهتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على ضرورة توفير رقم موحد للضمان الاجتماعي حتى يتمكن كل المستفيدين من التواصل على ذلك الرقم.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية، وقد ذكرنا لكم كل التفاصيل الخاصة بطريقة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي وطرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية بالمملكة.