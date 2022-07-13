الشروط والمزايا والرسوم المقررة للحصول على الإقامة المميزة في السعودية

للحصول على الاقامة المميزة عدة شروط سوف نوضح شروط الحصول على الاقامة المميزة بداخل المقال ونوضح كذلك اهم مزايا الاقامة المميزة والرسوم المقرر دفعها للحصول على الاقامة المميزة، حيث أن الحكومة في المملكة السعودية تهدف إلى إنشاء نظام تصريح الإقامة المميزة للتسهيل علي المقيم في الإقامة الدائمة وحددت الجهات المسؤولة الشروط التي يجب توافرها للحصول على الإقامة من خلال مرسوم ملكي وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس الوزاري السعودي في 14 مايو 2019، كما حرصت الحكومة على تيسير أمور التقديم لكل الأشخاص الذين يريدون الحصول عليها، والاقامة المميزة هي في الأصل مستقلة إداريا وماليا، وتتيح للمستفيد الحصول على عدة مزايا مقابل دفع الرسوم مقدّما من أجل الحصول على الإقامة.

الإقامة المميزة او الدائمة في السعودية:

تعد الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية هي عبارة عن تصريح مقدم من الشخص المقيم إلى إدارة الجوازات يشير إلى حصوله على الإقامة السنوية وذلك من خلال دفع الرسوم المطلوبة وبمجرد استلام التصريح لن يحتاج المقيم إلى الإقامة في المملكة لفترة من الوقت، لأنه لا يشترط إقامة المتقدم في أراضي المملكة العربية السعودية ومن خصائصها النقاط التالية:

إمكانية التعامل مع الأشخاص المستفيدين مثل المقيمين ويخضعون لأحكام قانونية وضريبية مختلفة.

من ضمن مميزات الإقامة التي يحصل عليها الشخص المقيم أنه لا يمكن الحصول على الجنسية السعودية.

الرسوم المقررة للحصول على الإقامة المميزة في السعودية:

ومن المعروف أن الإقامة تنقسم إلى نوعين مختلفين كلاً منهما لها خصائصها الخاصة بها ورسومها في فترة محدودة، وأنواعها:

ا ولا: إقامة دائمة: وضع رسوم للمقيمين والاستفادة منها مبلغ قدره 800 ألف ريال سعودي على دفعة واحدة، ويتميز هذا النوع من الإقامة بإنه على فترات طويلة بعيد المدى حيث أن الإقامة إلى أجل غير مسمى.

وضع رسوم للمقيمين والاستفادة منها مبلغ قدره 800 ألف ريال سعودي على دفعة واحدة، ويتميز هذا النوع من الإقامة بإنه على فترات طويلة بعيد المدى حيث أن الإقامة إلى أجل غير مسمى. ثانيا: الإقامة المميزة المحددة: قامت الإدارة بتحديد الرسوم الخاصة بالإقامة المحددة حالي 100 ألف ريال سعودي ويتم السداد على فترات محدودة، علماً بأنها قابلة للتجديد بشكل مستمر لأكثر من سنة بعد دفع الرسوم، ويحصل على خصم 2 % على كل سنة في حال التجديد وهي تفرض على مقدم الطلب فقط وليس التابعين له.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية:

أوضحت إدارة ضرورة توافق بعض الشروط الهامة للتمكن من الحصول على الإقامة المميزة في السعودية وهي:

يشترط للحصول على الاقادة الدائمة أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

كما يشترط إحضار جواز سفر ساري غير منتهي مع إثباتات المالية.

وفي حالة أن المتقدم مقيم داخل السعودية يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري وقانوني وتكون الإقامة الخاصة به نظامية.

اهم مزايا الإقامة المميزة في السعودية: