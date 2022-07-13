” sbis.hrsd” شرح تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 شروط وطريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة المواد البشرية السعودية رسميا عن تفاصيل شروط وضوابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية هذا العام 1443، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو احد برامج الدعم الاجتماعي التي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية للمواطنين في السعودية بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، كما نوهت الوزارة عن الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم التسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنت عنه وزارة الموارد البشرية بشأن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية وخطوات التسجيل في الدعم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

وقد جاءت الشروط والضوابط الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي في السعودية على النحو التالي.

من الضروري ان يكون المتقدم للحصول على الدعم حاملًا للجنسية السعودية.

كما يجب ان يكون مقيم بشكل دائم في المملكة، ويتم استثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.

كما يجب أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش، وقد اعلنت الوزارة أن الحد الأدنى للمعاش هو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.

كما يجب أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أصولًا ذات قيمةٍ.

وأعلنت الوزارة ضرورة ألا يكون المتقدم مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويمكن أن يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية من قبل الأشخاص المستحقين من خلال اتباع الخطوات التالية.