منصة قوى توضح حقيقة بتغيير المهنة للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بعد الرسائل الاخيرة للمستخدمين

فوجئ بعض العاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مؤخرًا ببعض الرسائل النصية التي تلقوها والتي تشير إلى أن خانة المهنة في منصة قوى قد تغيرت وهو الأمر الذي قد دفعهم لطرح مزيد من الأسئلة حول الأمر والاستعلام عن تحديث المسمى الوظيفي الخاصة بهم في موجة من القلق ظهرت بين العاملين في مختلف قطاعات سوق العمل السعودي ولكن تبين أن الأمر ما هو إلا مجرد تعاون من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الإدارة العامة للإحصاء ومديرية الجوازات بالمملكة حيث تم تحديث المسميات الوظيفية لعدد من الوظائف .

مشاكل في تغيير المهنة للعاملين في المملكة العربية السعودية

وعلى صعيد آخر صرحت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة أن أنها قد طلبت من كافة المؤسسات العاملة في سوق العمل السعودي بتصحيح المهن لكل العاملين لديها بجانب إظهار شعار المنصة في المنشآت التابعة لهم كما طالبت من العاملين في بعض المؤسسات تصحيح المسميات الوظيفية الخاصة بهم وذلك وفقا للتنصيف السعودي الجديد للأعمال المخصص للمهن في سوق العمل السعودي والتي على رأسها مهن الطبيب والخبير والأخصائي وفنى الرقابة والعامل الخبير والعادي كما طالبت المنصة وضع خانة المهن المخصص وفقا للدليل السعودي للعمل الموحد كام أوضحت الوزارة أن التعديلات الأخيرة على بعض المنشآت فقط وليس لها علاقة بالفرد.

طريقة تغيير المهنة في المملكة العربية السعودية عن طريق تطبيق قوى

ومن الأمور المهمة التي أوضحتها المنصة إنه هناك إمكانية الموافقة على تغير المهنة من قبل العامل وذلك مقابل رسوم مالية تقدرها المنصة قد تصل إلى ألف ريال سعودي مع بعض المهن التي يتم استثنائها من شروط دفع الرسوم كما أن هناك بعض المهن سوف يتم إلغائها أو تعديلها خلال الفترة القادمة مع السماح للعاملين فيها بتصحيح الأوضاع الخاص بهم مجانا للمرة الأولى وعند رغبتهم في التصحيح الثاني يطبق عليهم قرار الرسوم الخاص بتغير المهن ويتم دفع الرسوم المقدرة حسب المهنة الراغب في تعديلها والتي كما أوضحنا قد تصل مبلغ التعديل لها إلى 1000 ريال سعودي.