خطوات تمديد الزيارة العائلية المتعددة عبر أبشر وشروط تمديد الزيارة العائلية

بوابة ابشر الالكترونية من اهم المنصات الخدمية بالمملكة حيث تقدم خدماتها لكافة المواطنين ومنها خدمة تمديد الزيارة العائلية المتعددة بالمملكة من خلال منصة ابشر وهو ماسوف نوضحه بالمقال ونوضح كذلك شروط تمديد الزيارة وعقوبة عدم التجديد وكيفية اتمام اجراءات التمديد، حيث تسعى المملكة لتوفير الكثير من الأمور التي تخص شأن الوافدين وذويهم أيضًا، فيبحث الكثير من الأشخاص المقيمين عن كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة وهذا بالتزامن مع اقتراب الإجازة الصيفية لكي يستمتعون بها معهم، ولكن يُمكنك القيام بتمديدها ولكن وفقًا لشروط مُحددة من قبل الجهات المختصة، وهي إحدى أنواع التأشيرات التي تسمح لحاملها بزيارة أهله وأقاربه من الدرجة الأولى المقيمين في المملكة؛ حيث يمكن الإقامة لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً، وبعد ذلك يمكن تمديد التأشيرة لضمان الإقامة في المملكة بشكل قانوني دون التعرض لفرض الغرامات المالية أو السجن والترحيل من السعودية.

الشروط الواجب توافرها لتمديد الزيارة العائلية المتعددة:

يشترط أن يكون الشخص المقيم مالك لجواز سفر غير منتهي.

كما يشترط أن تتوافق مدة التمديد مع مدة التأشيرة الخاصة بالزيارة.

كما يشترط أن يكون الزائر متواجد داخل أراضي المملكة.

ضرورة التأكد من تسديد كافة المصاريف التي تتعلق بالتمديد.

وكما يشترط التأكد من كافة المخالفات المرورية للشخص المقيم قبل طلب التمديد.

العقوبة الخاصة بعدم تجديد الزيارة العائلية:

يتم فرض العقوبة في حالة إنه أةل مرة يتم دفع غرامة لا تقل عن 15 ألف ريال سعودي وترحيل الزائر من المملكة.

أما في حالة تكرار الخطأ للمرة الثانية فيتم دفع غرامة 25 ألف ريال والسجن لمدة لا تقل عن شهر وترحيل الزائر.

وفي حالة عدم تجديدها للمرة الثالثة يتم تسديد الغرامة التي تفرضها اللائحة وهي تقدر بحوالي 50 ألف ريال سعودي والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ثم ترحيل الزائر.

اجراءات خطوات تمديد الزيارة العائلية المتعددة: