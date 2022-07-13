نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “eservices” شرح كيفية التسجيل في منصة جدارة للوظائف (مسار) في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
منصة جدارة يهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل في منصة جدارة، وهي المنصة الالكترونية المخصص للتوظيف التي جاء طرحها من قبل الحكومة السعودي لتقديم خيارات متعددة عن الوظائف الهامة في جميع القطاعات بشكل عام، والتي يمكن أن يتم التسجيل بها بسهولة الكترونيا بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في منصة جدارة للوظائف وما هي الشروط التي يجب توافرها للتسجيل.
كيفية التسجيل في منصة جدارة للوظائف 1443
ويمكن لكافة الراغبين في الالتحاق بالوظائف عبر منصة جدارة العمل على التسجيل الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب أن يتم الوصول الى موقع منصة جدارة الإلكتروني مباشرة.
- ومن ثم يتم اختيار ايقونة تسجيل دخول جديد.
- ثم يتم ادخال الرقم التعريفي الخاص بالمتقدم وكذلك يتم ادخال تاريخ الميلاد.
- ثم يتم العمل على ادخال شروط التحقق الإلكتروني واضغط استمرار أو متابعة.
- يتم الانتقال الى كتابة كافة البيانات الخاصة بالمؤهلات، ويتم ادخال البيانات المطلوبة كالمرحلة التعليمية الحاصل عليها ورقم الهاتف وإضافة أي إعاقة موجوده،
- ومن ثم يتم العمل استكمال باقي الشروط بعناية حيث سيتم مطابقة مدخلات المتقدم مع قاعدة البيانات
- يتم تأكيد ادخال كلمه المرور مرتين بعد التأكد من صحة كافة المدخلات
- يتم الضغط على حفظ وبالتالي تم تقديم طلب على المنصة جدارة
شروط التسجيل في منصة جدارة للوظائف في السعودية
وقد أعلنت منصة جدارة المخصص للوظائف في المملكة العربية السعودية عن ضرورة توفر مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، لكي يتم القبول في المنصة والتسجيل للحصول على الوظيفة التي يرغب بها المتقدم، والتي قد جاءت هذه الشروط على النحو التالي.
- من الضروري الا يمتلك المتقدم أي وظيفة رسمية معتمدة في المملكة العربية السعودية.
- كما يشترط أن يتم إدخال كافه بيانات المتقدم على المنصة بالوثائق بدقة وعناية.
- وكذلك من الضروري على المتقدم من داخل المملكة حصوله على البكالوريوس من إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة
- وفي حالة الحصول على درجة البكالوريوس من خارج المملكة يجب أن يتم العمل على معادلتها قبل التقديم.
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