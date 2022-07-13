نظام العقوبات الجديد فى المملكة وما هي العقوبات البديلة المنصوص عليها فى النظام الجديد؟

كشفت مصادر داخل وزارة العدل السعودية عن مسودة للنظام الجزائي الجديد والمقترح ، حيث لا يتم إدانة المتهم بالجريمة ولا عقوبة بغير نص ، وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة رسمية وهو الأمر الذي يؤكد أن هناك تحديث وتجديد في نظام العقوبات وقانون العقوبات في المملكة العربية السعودية وتنص المادة 86 على أنه إذا فرضت محكمة على جنحة عقوبة حبسًا مؤقتًا ، فيجوز لها أن تستبدل كل أو بعض العقوبات المحددة في المادة 87 من هذا النظام بعقوبة أو أكثر.

مسودة نظام العقوبات الجديد 2022 – 1443

وبحسب تقارير إعلامية سعودية فإن المادة 88 تنص على أنه عندما تفرض المحكمة عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات يمكن تغييرها إلى الإقامة الجبرية ، وتنص على أنه لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل إقامة معين إذا اعتبر الجاني مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصحية الخاصة بالمحكوم عليه والتي تقضي بعدم تنفيذ عقوبة السجن بجانب أنه للحكمة الحق عند الحكم بعقوبة أو أكثر أن تقوم بالاستبدال تلك الحكومة وإذا حدث خلل من قبل المتهم بتنفيذ العقوبات البديلة أو أرتكب نفس الجريمة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم يتم الحكم عليه بتنفيذ العقوبة الأصلية وذلك بناء على طلب النيابة العامة .

عقوبة السجن المؤقت في قانون العقوبات

كما يجوز لمحاكم المملكة العربية السعودية أن تفرض عقوبة أو أكثر تصل إلى ربع مدة السجن بدلاً من العقوبة المنصوص عليها في المادة 87 من النظام في حالة الحبس المؤقت للجنايات. بجانب العقوبات في حالة المخالفة والتي تقرر تطبيق العقوبة الأصلية على المتهم وفي حالة تكرار نفس الجرم خلال فترة الثلاث سنوات كاملة بجانب أن هناك المادة 91 والتي تقضي بمنع المتهم من الحضور إلى مكان ما وتقيد حريته بجانب تحديد الأماكن التي يرتادها ومنه من الذهاب إلى أماكن بعينها له صلة بالجريمة طوالة اليوم أو جزء منه وذلك لمدة لا تزيد عن 5 أعوام كاملة ومن الجدير بالإشارة إلى أن مسودة القانون الجديد قد تناولت الجرائم الجماعية والخاصة بالإخلال الشرف والحظر العام وغيرها من الجرائم التي تخص الاعتداء على المركبات العامة والموصلات والآثار والمرافق العامة.