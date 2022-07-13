نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين دورة الضباط ننشر أسماء القبول المبدئي رابط afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين الترشيح الأولي أصبح محل بحث مكثف الآن، عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل خريجي الجامعات المتقدمين للالتحاق بدورة الضباط، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع منذ قليل عن أسماء المقبولين بصفة مبدئية، ودعت المقبولين للإسراع في استكمال إجراءات القبول لأن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي، ولكن يجب استكمال الإجراءات والتي سنقدمها لكم عبر موقع ثقفني خلال السطور القليلة القادمة.

كانت لجنة القبول لطلاب الكليات العسكرية “لجنة قبول الجامعيين”، قد حددت ضوابط أستكمال الترشح للمقبولين، ويأتي هذا الإعلان قبل ساعات قليلة من فتح رابط تسجيل الثانوية العامة لوزارة الدفاع والذي سيفعل 14 يوليو الجاري، من أجل التسجيل في الكليات التابعة لوزارة الدفاع، وفيما يلي أهم التعليمات من لجنة القبول للطلاب والواجب تنفيذها بكل دقة.

نتائج القبول المبدئية على الطلاب المقبولين الحضور في الموعد المشار إليه أمام أسمه، وإتباع التعليمات الموجودة على موقع الوزارة، من الحضور بالزي المناسب وفي التوقيت المناسب حتى يتم استكمال الإجراءات الباقية للالتحاق بدورة الضباط، والحصول على الفرصة المتاحة لخدمة الوطن من خلال الالتحاق بالمؤسسات الأمنية سواء وزارة الداخلية أو الدفاع في المملكة.

نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1444

للإستعلام الإلكتروني عن النتائج يجب الدخول على موقع الوزارة وأتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة الدفاع afca.mod.gov.sa .

. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

النقر على نتائج قبول الجامعيين.

تسجيل رقم الطلب وكافة البيانات المطلوبة للإستعلام.

النقر على بحث عن النتائج لتظهر لك النتيجة.

تعليمات وزارة الدفاع للمقبولين بصفة مبدئية

تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته. طباعة بطاقة المراجعة. تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة. الحضور بالزي الرياضي المناسب الخالي من أي شعارات قميص باللون الأخضر وبنطلون بأي لون مع حذاء مناسب بدون لبس شراب. الحضور بالهوية الوطنية للطالب ويشترط أن تكون سارية المفعول. الدخول بدون أي متعلقات شخصية من أجهزة جوال وما شابه ذالك.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين

شددت اللجنة المعنية بقبول الطلاب الجامعيين الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة والتوقيتات المحددة، وكذالك بالتعليمات الواردة أعلى المقال، ومن يتخلف عن تنفيذ تلك التعليمات يكون متخلي عن حقه في الالتحاق بدورة الضباط الجامعيين، ولا يحق له المطالبة باستكمال الإجراءات في وقت لاحق.

المستندات المطلوبة لإستكمال الترشح

عند الحضور للجنة القبول للمطابقة واستكمال الإجراءات يجب أن يكون معك، أصل شهادة التخرج ،وكذالك أصل الهوية الوطنية، وكافة المستندات التي تم رفعها في طلب التقديم الأولي.