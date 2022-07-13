” ‎حساب المواطن” ننشر اليكم إمكانية إضافة المتزوج كتابع لرب الأسرة من عدمه 1443

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برنامج حساب المواطن بالتزامن مع رغبة الكثير من مستفيدي برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية تفاصيل إمكانية إضافة المتزوج كتابع في الحساب الخاص برب الأسرة من عدمه، فقد حرص برنامج حساب المواطن على الرد على هذا التساؤل ليوضح التفاصيل كاملة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اوضحه برنامج حساب المواطن السعودي في هذا الصدد.
برنامج حساب المواطن إمكانية إضافة المتزوج كتابع لرب الأسرة
وقد كشف برنامج حساب المواطن السعودي رسميا في هذا الاطار، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية الخاصة بالشخص المستفيد متزوج، فإنه في هذه الحال ليس من الضروري ان يتم إرفاق إثبات الاستقلالية، وكذلك نوه الحساب رسميا إلى أنه لا يلزمه إرفاق عقد إيجار عند التسجيل، كما قد أكد البرنامج رسميا أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للتابع «متزوج» لا يمكن إضافته كتابع لرب الأسرة، وقد أوضح ذلك أنه في حال رغبة الفرد المستقل بالتسجيل، في هذه الحالة يجب ان يقوم بتقديم كافة المستندات التي تساعد على إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، كما أن حساب المواطن قد أفصح رسميا في بيان رسمي عن المستندات والأوراق التي يجب تقديمها، والتي جاءت تتضمن تقديم صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات الكليات المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري حكومي خاص.
كيفية التسجيل في حساب المواطن 1443
وقد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل مرة أخرى في برنامج حساب المواطن السعودي، لكي يتم استقبال طلبات الراغبين في التسجيل الكترونيا، حيث يتم التسجيل بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول بشكلٍ مباشر الى موقع برنامج حساب المواطن السعودي.
- يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول الى المنصة.
- يتم ارفاق كافة البيانات الأساسية المطلوبة لكي يتم التسجيل.
- اختيار التسجيل للحصول على الدعم من خلال ادخال كافة المستندات والأوراق التي تثبت أحقية المستفيد في الحصول على الدعم
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