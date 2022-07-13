رسوم جواز السفر السعودي 2022 “ساري 10 سنوات” تعرف علي الشروط والخطوات عبر أبشر

معرفة رسوم جواز السفر السعودي من الأمور اللازمة لكافة المواطنين حاملي الجواز السعودي حيث أن هذه الرسوم ليست ثابتة بصورة كلية فهي تختلف وفق عدد من الأمور كمدة الصلاحية حيث أنه قد يصدر لخمس سنوات أو ست سنوات أو حتى عشر سنوات كما أنه يتكون من ٤٨ صفحة بالإضافة إلي احتوائه على صورة شخصية لمالك الجواز، وكافة المعلومات، والبيانات المتعلقة به التي تكون مدونة باللغة الإنجليزية والعربية، ويحتوي أيضًا على تاريخ السريان، والانتهاء، ويوجد به شفرة في نهاية الصفحة الاولي، وغيرها من التفاصيل الهامة، ولمعرفة كافة الرسوم المقدرة، وشروط الحصول عليه تابع المقال.

رسوم جواز السفر السعودي

أعلنت الجوازات السعودية أن المواطنين يمتلكون الحق في الحصول على الجواز السعودي، ولكن بعد دفع الرسوم المقررة، وهي كالتالي:

الجواز السعودي الذي تصل مدة صلاحيته ل٥ سنوات يقوم بدفع رسوم تبلغ ٣٠٠ ريال.

رسوم الحصول على الجواز الذي يسري لمدة ١٠ سنوات تبلغ ٦٠٠ ريال سعودي.

شروط الحصول على الجواز السعودي

قامت الجوازات السعودية بتحديد عدد من الشروط الهامة الواجب توافرها للحصول على الجواز، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم إقامة مستدامة بالمملكة.

من الضروري دفع الرسوم المقررة لاستخراج الجواز.

يشترط عدم وجود أي مخالفات مرورية للمتقدم.

يجب تقديم صورة، وبصمة للمتقدمين.

عدم الحصول على جواز سفر من قبل.

يتم إصدار الجواز لرب الأسرة.

يتمكن من هم أقل من ٢١ عام الحصول على جواز السفر.

الجواز السعودي الالكتروني

أصدرت الجوازات السعودية جواز سفر الكتروني مميز بالتعاون مع وزارة المالية، وسدايا حيث انه له الكثير من المزايا، ويحتوي علي شريحة الكترونية تستخدم في حماية بيانات المواطن الأمنية، وغيرها من المواصفات العالية.

طريقة استخراج جواز السفر عبر أبشر