نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تفاجئ العمالة بتغيير المهنة 2022 وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات تفاجئ العمالة بتغيير المهنة وقد جاء ذلك بعد قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء ومنصة قوى تعاونًا مع الجوازات بالمملكة العربية السعودية بتحديث وتعديل الأنظمة، حيث استحداث مسميات مهن العاملين بالقطاع العام وكذلك الرموز بما يتوافق والتصنيف السعودي الموحد للمهن وهو ما أعلنته هيئة الإحصاء دون المساس بالمسمى الأصلي للمهنة، وفي وقت سابق ألزمت منصة قوى العديد من المنشآت بالمملكة بالقيام بتصحيح مسميات مهن العاملين بها من خلال ارسال إشعارات من المنصحة لأصحاب المنشآت مفاده ضرورة تصحيح مهن عدد من الموظفين لديها بما يتوافق ودليل التصنيف السعودي الموحد للمهن، كما سيتم التعديل من خلال منصة قوى على عمالة المنشآت فقط دون الأفراد.



شروط تغيير المهنة من الأحوال بعد مفاجأة الجوازات للعمالة بتغيير المهنة

في نفس السياق السابق ذكره فقد وضعت الهيئة العامة للإحصاء ومنصة قوى عدة شروط لابد من توافرها لإجراء التعديل على مسمى المهن للعاملين وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن وهي كالتالي:

أولًا شرط موافقة العامل على القيام بتغيير مهنته.

كذلك شرط أن يتم دفع مبلغ يقدر ب 2000 ريال سعودي من قبل العامل لتغيير مهنته.

أيضًا يتم السماح بتغيير المهنة دون رسوم مرة واحدة فقط في حال المهن المشترط تعديلها وتصحيحها لمهن تم إلغاؤها.

في النهاية سيتم دفع رسوم تغيير مهنة حال رغبة العامل في المهن المستثناة من الرسوم بتصحيحها لمرة أخرى.

أبرز المهن المستهدفة بالتغيير من قبل الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية 2022

كذلك شمل تعديل المهن من قبل الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية العديد من المهن والتي يقتصر تعديلها عبر منصة قوى عمالة المنشآت فقط فليس من تخصصها الأفراد كما ذكرنا من قبل ومن أبرز تلك المهن التالية:

مهنة طبيب.

كذلك مهنة خبير.

أيضًا مهنة مهندس.

ومهنة متخصص.

إضافة إلى مهنة أخضائي.

ومهنة فني قابة.

أيضًا مهنة عامل عادي.

نموذج تغيير مهنة عامل بالسعودية عبر منصة قوى 2022



في النهاية أصدرت من قبل منصة قوى تصحيح لمهن العاملين تحت مسمى عامل وعامل عادي دون الحاجه لدفع رسوم تغيير مهنة، مع العلم أن تصحيح مهنة العاملين لدى المنشآت سيتم تعديله على مسميات 67 مهنة معتمدة رسميًا وهي كالتالي: