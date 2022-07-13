نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الترشيح المبدئي وزارة الدفاع السعودية للمتقدمين على قبول الضباط الجامعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودية نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين من الخريجين الجامعيين على قبول الضباط الجامعيين للعام 1443، وقامت الوزارة بتحديد التعليمات التي يجب على المرشحين بصفة أولية اتباعها لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، ومرحلة الاختبارات والفحص الطبي والمقابلة الشخصية، حتى انتهاء الاختبارات وفق نظام القبول في الكلبات العسكرية، والتي تتم جميعها عبر بوابة القبول الموحد للاستعلام عن أسماء المرشحين ومعرفة مواعيد الاختبارات وشروط وكيفية الحضور.

تعليمات القبول المبدئي للضباط الجامعيين

قامت وزارة الدفاع السعودية بدعوة المرسحين مبدئياً من الخريجين الجامعيين المتقدمين على قبول الضباط، إلى الالتزام بعدد من التعليمات والاشتراطات لاستكمال ما تبقى من إجراءات لإعلان نتائج القبول النهائية، والشروط أو التعليمات هي:

القيام بتعبئة الاستبيان الطبي وطباعته من رابط بوابة القبول

يقوم المرشح بتحميل استمارة الالتحاق المبدئي ثم طباعة تلك الاستمارة والإطلاع على ما بينها من إجراءات وبيانات ثم استكمال ما هو مطلوب.

الدخول على بوابة القبول من أجل حجز موعد الكشف الطبي الأولي للمرشح بصفة مبدئية.

حجز موعد المقابلة الشخصية.

يجب مراعاة أن المواعيد التي سيتم القيام بحجزها لا يمكن حذفها.

في النهاية وبعد استكمال عملية الحجز لموعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية يجب طباعة بطاقة المراجعة من البوابة الإلكترونية.

يجب التقيد في الحضور بالزي الرياضي المسموح به، وهو زي بدون شعارات ويتكون من بنطلون من أي لون كان والقميص يكون باللون الأخضر.

يجب أن يكون الحذاء مناسب ومفتوح وبدون شراب.

يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية لكل مرشح مبدئي للتحقق.

لا يتم السماح بدخول أي متعلقات شخصية والتي يكون من ضمنها الهاتف الجوال.

عنوان المقابلة الشخصية والكشف الطبي

سوف يكون مكان عقد المقابلة الشخصية إجراء الكشف الطبي في مكتب التسجيل الذي يقع خلف مبنى شؤون المتقاعدين لأفراد القوات المسلحة، من طريق الملك عبد العزيز.

استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع

وزارة وزارة الدفاع رابط بوابة القبول الموحد من أجل الاستعلام عن نتائج القبول لمن تم ترشيحه مبدئيا في دورة الضباط الجامعيين

تعليمات الحضور

قامت الوزارة بالإشارة إلى ملاحظة هامة لمن يحجز مواعيد في أخد يومي الإثنين أو الثلاثاء القادمين، الموافقين 19 و 19 ذي الحجة 1443، بالتحديد لمن لم يتمكن من إنهاء الإجراءات وتعبئة البيانات المطلوبة واستكمال التوقيع اللازمة في الاستمارة، فيمكنه الحضور لإجراء الكشف الطبي وبعدها يقوم بالاستكمال ما تبق من بيانات في الاستمارة.