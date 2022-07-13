نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Accepted” نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين بوابة القبول الموحد للضباط afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم بخصوص نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين، حيث تابعنا معكم منذ حوالي شهرا رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443، حيث أعلنت حينها لجنة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين على الخدمة العسكرية في أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد قام مئات بل آلاف خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا بالتقديم، وقد اقترب الإعلان الرسمي عن القبول المبدئي للمتقدمين، وهم الأشخاص الذي استوفوا الشروط، وهذا لينتقلوا إلى مرحلة التقديم الموالية، فتابعوا معنا المقال حتى النهاية.

وزارة الدفاع الجامعيين

وقد أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وقبول الجامعيين في وزارة الدفاع السعودية منذ حوالي أكثر من شهر عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات حاملي شهادة البكالرويس على التقديم في الخدمة العسكرية، وهذا ما كان عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

حيث تقدم وقتها الآلاف من الخريجي وطلاب الكليات العسكرية الراغبين في نيل شرف حماية المملكة والدفاع عنها، والحصول أيضا على الامتيازات العسكرية التي يتمتع بها العاملين في وزارة الدفاع السعودية، وقد جاءت شروط التقديم في وزارة الدفاع باختصار كالآتي:

أن يكون المتقدم حاملا شهادة البكالريوس بتقدير عام لا يقل عن جيد.

ألا يزيد عمره عن 27 سنة، وهذا ما عدا خريجي الكليات الطبية حيث لا يزيد عمرهم عن 30 عاما.

حسن السير والسلوك، وأن يتناسب طوله مع وزنه حسب اللوائح الطبية للتقديم.

ألا يكون متزوجا من غير سعودية.

نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين

ويمكن للسادة المتقدمين استعلام نتائج قبول وزارة الدفاع الخاصة بهم وهذا عبر موقع بوابة ولجنة القبول الموحد القوات المسلحة بوزارة الدفاع، وهذا للحصول على الترشيح الأولي للقبول الخاص بهم، وهذا فور إعلان الوزارة عنها للطلبة المتقدمين سواء من المرحلة الجامعية أو الطلاب من الكليات العسكرية بالمملكة.

حيث إن بعد أن يتم قبولك مبدئيا في دورة الخدمة العسكرية لهذا العام 1444، ستقوم بالتوجه إلى المكان المحدد لك ومعك المستندات المطلوبة، وسيتم عمل كافة الفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية والاختبارات اللازمة، وبعدها يتم أعلان ظهور أسماء المقبولين بالشكل النهائي، ونتوقع أن تظهر نتائج القبول المبدئي خلال ساعات، فتابعوا.

رابط استعلام الترشيح المبدئي

ويمكنك عمل الاستعلام عن أسماء المرشحين ليكونوا ضباط في هذه الدورة، ننشر معكم رابط البوابة للطلاب والذي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص، فقد انتظرها ما يقارب الشهر، فتابعوا: