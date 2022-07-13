300 ألف نقدى وفورى بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات حتي 60 شهر

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300 ألف نقدى وفورى بدون تحويل الراتب ، قرضك ميسر بشروط سهلة وأوراق ومستندات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، يعتبر هذا القرض أحد أهم أنواع القروض التي توفرها شركة النايفات للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تخدم احتياجات العملاء بالمملكة ، وذلك بالإضافة إلى العديد من الحلول التمويلية الأخرى لاصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. قرض شخصي فورى من شركة النايفات للتمويل في المملكة تعد شركة النايفات للتمويل أحد أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي .

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحلول التمويلية.

القرض الشخصي أحد أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة النايفات للتمويل في المملكة.

قرض شركة النايفات للتمويل للأفراد بالمملكة مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

هذا القرض الشخصي يوفر للعملاء مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من تلك المبالغ المالية.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

وفرت شركة النايفات للتمويل للعملاء إمكانية سداد مبلغ القرض الشخصي من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة النايفات للتمويل.

القرض الشخصي متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من قرض شركة النايفات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب حددت شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 20 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك عند التقدم بالطلب.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.

لا يشترط إيداع أول قسط للاستفادة من هذا المنتج.

يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك سجل ائتماني جيد عند التقدم بالطلب.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل من موظفي القطاع الحكومى او القطاع الخاص هو 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة هو ثلاثة أشهر ، وذلك للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل. عمر شويل - جدة 300 ألف نقدى وفورى بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات حتي 60 شهر - ثقفني

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