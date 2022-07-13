طريقة عمل البان كيك بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة البان كيك وصفة من وصفات المطبخ الأمريكي ويعد البان كيك هو وجبة الإفطار الكلاسيكية في أمريكا وتعود أصول البان كيك إلى الرومانيون والإغريق وهو مصدر جيد للطاقة عند تناوله في وجبة الإفطار في الصباح وهو أكثر أنواع الفطائر سهولة في الإعداد والتحضير بمكونات متوفرة لدى الجميع ويقدم البان كيك مع الزبدة والعسل النحل أو مع الفواكه والشوكولاتة الذائبة أو مع السكر الأبيض البودر. طريقة عمل البان كيك الهش المكونات كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة تحضير البان كيك نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا ثم نقوم بإضافة البيضة والحليب والزيت ونقوم بمزجهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونرفعها على نار متوسطة مع دهنها بقليل من الزيت.

نقوم بإضافة كمية مناسبة من خليط البان كيك وعندما يأخذ لونا بنيا نقوم بقلبها على الجهة الأخرى.

بعد أن تنضج البان كيك يتم تقديمها مع عسل النحل الأبيض. طريقة عمل البان كيك بدون البيض المكونات كوب وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوب من اللبن خالي الدسم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الماء. طريقة تحضير البان كيك بدون البيض في وعاء عميق نضيف الدقيق والبيكنج بودر والسكر والملح ونقوم بخلطهم معا.

ثم نقوم بإضافة اللبن والزيت والماء ونقوم بمزجهم جيدا حتى نحصل على قوام ناعم للبان الكيك.

بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة وندهنها بقليل من الزيت.

ثم نقوم برفع الطاسة على نار متوسطة ونضع فيها كمية مناسبة من خليط البان كيك.

عندما يأخذ البان كيك لونا من الأسفل نقوم بقلبه على الجهة الأخرى حتى ينضج.

يقدم البان كيك مع عسل النحل الأبيض أو السكر الأبيض البودر.

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