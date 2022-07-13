نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات تعرف على طرق تسجيل المواليد الجدد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بدون تعقيدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حديثنا اليوم عن ما قامت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عنه . وهو طرق وامكانية تسجيل المواليد الجدد في الضمان الاجتماعي المطور . وتلك الموضوع هو حديث الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان المطور والذي يهم العديد ويبحثون عنه . حيث أنه الآن يوجد امكانية تسجيل مولود جديد لكل مستفيد والقيام بإضافته بقائمة التابعين له .

ولكن إذا كان طلب المستفيد من برنامج الضمان مازال تحت قيد الدراسة . فلا يمكن للمواطن في تلك الحالة اضافته . وكذلك ممنوع اتخاذ أي اجراء حياله أو قيامه بأي تعديلات على البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد والمسجلة داخل برنامج الضمان . أما عن حديثنا اليوم سوف نتحدث من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عن كيفية وطرق اضافة وتسجيل مواليد جدد داخل برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات .

تعرف على طريقة تسجيل المواليد الجدد في الضمان المطور بالخطوات

كما ذكرنا سلفة أنه يقوم الكثير من المستفيدين بالبحث على طرق تسجيل المواليد الجدد الخاصة بهم داخل برنامج الضمان الاجتماعي المطور . والان سوف نتعرف على تلك الطريقة بالخطوات الاتية .

أولا / قيام المستفيد بالولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثانيا / ومن ثم على القيام بإدخال البيانات الخاصة به والمتمثلة في ادراج رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة به ومن ثم عليه الضغط على ايقونة التسجيل .

ثالثا / كما أنه يجب على المستفيد القيام بإدخال رمز التحقق، ومن ثم علية الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية .

رابعا / كذلك عليه اختيار الضغط على إدارة التابعين، ومن ثم عليه قراءة كافة الشروط والأحكام الخاصة بإضافة تابع . وبعد ذلك عليه الموافقة على تلك الشروط وكتابة بيانات التابع .

خامسا/ ادخال عبد ذلك كافة المستندات المطلوبة منه بصورة صحيحة وعليه أن يتأكد من مطابقتها للمعلومات المدرجة سابقا .

سادسا / أما في آخر مرحلة على الضغط على أيقونة إضافة التابع . ومن ثم سوف يرسل له رسالة في فحواها كود التسجيل ومن ثم يجب عليه الحفاظ على هذا الكود لكي يتمكن فيما بعد بمتابعة طلبه باستمرار .

اما الان نتمني ان نكون وفقنا في عرض طرق وكيفية تسجيل المواليد الجدد ببرنامج الضمان الاجتماعي بطريقة سلسة . لكم منا عبر موقعنا موقع ثقفني دووام التوفيق .