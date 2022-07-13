نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح سوق الاسهم بعد عيد الاضحى 2022 والمواعيد الرسمية للدوام في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن السوق السعودي معتمد كثيراً على الاستثمار بالشكل الأساسي فهو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي بالمستوى العالمي والمحلي، ولذلك فإننا نجد بأن هناك أشخاص كثيرين يهتموا به سواء كانوا مقيمين أو مواطنين السعودية، ولابد أن يكونوا على دراية تامة بمواعيد العمل والدوام لأنه يؤثر على فرص الاستثمار، وعبر هذا المقال سنجيب لكم عن تساؤل متى يفتح سوق الاسهم بعد عيد الاضحى 2022.
متى يفتح سوق الاسهم بعد عيد الاضحى 2022
إن سوق الأسهم أو ما يعرف بسوق التداول بالسعودية يفتح الأربعاء 14 ذو الحجة 13 من شهر يوليو، وفقاً للتصريح الرسمي الصادر بشأن سوق الأسهم، فالإجازة الخاصة بهم قد بدأت مع انتهاء الدوام بيوم الأربعاء أيضاً سبعة ذو الحجة ستة يوليو، وإجازاتهم استمرت ستة أيام.
المواعيد الرسمية للتداول بسوق الأسهم السعودي
إن سوق التداول له مواعيد عمل رسمية ودوام لابد من الالتزام بها سواء من قبل العاملين أو الأشخاص المستثمرين، وإليكم المواعيد الخاصة بالتداول الرسميز وهي كالآتي:
- تداول الأسهم الافتتاح يكون في العاشرة صباحاً والإغلاق الثالثة عصراً.
- بعد ذلك تداول صناديق المؤشرات الافتتاح أيضاً العاشرة في الصباح والإغلاق الثالثة عصراً.
- تداول سندات والصكوك من العاشرة في الصباح حتى الثالثة عصراً.
خدمات موقع التداول بالإنترنت
هناك الكثير من الخدمات التي تقدم من موقع التداول على الإنترنت، وإليكم هذه الخدمات وهي كالآتي:
- إن موقع التداول يقدم لكم خدمة الأسئلة الشائعة فبإمكانه المستخدم أن يطلع على جميع الأسئلة ويتعرف على إجابتها.
- خدمات التقارير في موقع التداول يقدم إليكم تقارير تخص المستثمر لتتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بالتداول وتعرف الأسعار للمؤسسات المختلفة المتواجدة بالسعودية.
- التداول الافتراضي وهي خدمة يمنحها سوق الأسهم للمستثمرين الذين يريدون أن يتعرفوا على كافة تفاصيل التداول والقيام بعمل تجربة دون أن يحتاج لدفع أموال قبل التنفيذ للقرار.
- القيام بمتابعة الأسهم فيستطيع المستثمر بالمملكة أن يتوجه لموقع الأسهم ويضغط على اختيار متابعة الأسهم المتواجد بالموقع ويتعرفون على كافة التفاصيل للأسهم التي تريد تداولها.
- خدمة مركز المعلومات وهو يقوم بتوفير معلومات عبر التوجه للموقع ثم تتعرف على كافة اللوائح والقوانين المتواجدة به، والتي تهدف لتنظيم العمل بسوق الأسهم داخل السعودية.
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