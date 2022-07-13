نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1443 afca.mod.gov.sa الاستعلام عن اسماء الضباط المرشحين مبدئيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1443، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية من خلال موقعها الرسمي عبر شبكات الإنترنت، عن أسماء المقبولين للوظائف العسكرية والذين تم اختيارهم بعد أن قاموا بالتقديم للالتحاق للوظائف العسكرية، وقد تم استقبال طلبات الطلاب الجامعيين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس وكذلك طلاب الكليات العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك بعد وضع شروط محددة للقبول هذا العام 1443-1444، ومن خلال موقعنا نستعرض لك عزيزي القارئ خطوات الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع الضباط الجامعيين 1443.

وزارة الدفاع السعودية

تعد وزارة الدفاع من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بالكثير من المهام الهامة والحساسة بالدولة، حيث تعمل على حماية الأمن العام في السعودية سواء بالداخل أو الخارج، وبها عدد من الفروع وهي قوات الدفاع الجوي الملكي والقوات العسكرية البرية والجوية والقوات العسكرية البحرية، كما أنه يوجد لوزارة الدفاع الكثير من الكليات والمعاهد العسكرية التي توجد بالسعودية.

الأوراق المطلوبة بعد نتائج القبول النهائي وزارة الدفاع

وأعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن الأوراق والمستندات المطلوبة في حالة القبول، والتي يجب توفرها لدى المرشح لاستكمال باقي إجراءات التوظيف، ونوضح ما هي الأوراق اللازمة بعد نتائج القبول النهائي من خلال النقاط التاليــــــــة:

يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وصورة منها.

وإحضار عدد 8 صور مقاس 4 في 6 حديثة للمتقدم.

كما يجب تقديم شهادة علمية تناسب الوظيفة الملتحق بها.

بينما يجب تقديم صورة من السجل العائلي للمتقدم.

ويجب للمتقدم طباعة نموذج المراجعة على منصة أبشر للتوظيف.

الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1443

ويتاح لجميع المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة الدفاع في المملكة معرفة نتائج القبول من خلال الخطوات التي نوضحها فيما يلي، والتي تستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع الضباط الجامعيين 1443 كالتالــــــي: