نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى دوام البنوك بعد العيد 1443 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن البنك المركزي هو الجهة المتسائلة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبنوك والمصارف، من تحديد ميعاد الدوام والإجابات وكل شيء، ولقد حدد البنك المركزي ميعاد استئناف الدوام للبنوك والمصارف بالسعودية التي قد أخذت إجازة العيد، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم متى تفتح البنوك بعد عيد الاضحى في السعودية.

متى دوام البنوك بعد العيد

إن الدوام الرسمي للبنوك بالقطاعات العامة يبدأ 14 ذو الحجة الموافق 13 يوليو، فالإجازة الفعلية الخاصه بالعيد قد بدأت منذ ثمانية ذو الحجة، سبعة يوليو وكانت مدتها حوالي سبعة أيام، علماً بأن هناك بنوكاً لم تحصل على إجازة لتواجدها بمكة المكرمة والمدينة وبكافة المناطق الحدودية، ومناطق الازدحام السكاني، كما أن هناك بنوكاً قد عادت للعمل من اليوم الثاني للعيد، كانت إجازاتهم من عرف حتى اليوم الثاني لعيد الأضحى أي إجازاتهم ثلاثة أيام وبنوكاً قد استمرت بالإجازة الطبيعية أربعة أيام.

بنوك مستثناة من إجازة العيد

بالرغم من أن كافة البنوك أخذت إجازة باختلاف عدد الأيام سواء من أخذ إجازة إلى اليوم الثاني بالعيد أو حتى الذين قد استمروا بالاجازة المحددة سبعة أيام، ولكن هناك بنوك تم استثناؤها بشكل تام من الإجازات، وهذا يرجع لأهمية مواقع تلك البنوك والاحتياج إليها وما تتطلبه ظروف العمل، وهي البنوك التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن المتواجدين بالحج سواء في مكة المكرمة أو حتى المدينة، وكذلك البنوك الواقعة بالمنافذ الحدودية السعودية، وبنوك تتواجد بمناطق كثافتها السكانية العالية.

الوقت المتبقي على انتهاء إجازة العيد للبنوك

من المفترض أن إجازة البنوك قد بدأت في السابع من شهر ذي الحجة 6 يوليو، وستنتهي الإجازة 14 ذي الحجة 13 يوليو، أي أن الوقت المتبقي على انتهاء إجازة العيد بالنسبة للبنوك وفقاً للمحدد من البنك المركزي هو يومين من الآن، ومن بعدها تعود البنوك والمصارف التي قد أخذت إجازة للعمل لإجراء التعاملات المالية.

كيفية التواصل مع البنك المركزي

مواطني السعودية والحجاج وكذلك المعتمرين الزائرين للأماكن المقدسة أن يتواصلوا مع البنك المركزي، أما من خلال الذهاب للفرع الرئيسي بالرياض بشارع الملك سعود أو التواصل معهم من خلال رقم الهاتف وهو 0096611433000 أو مراسلة البنك من خلال رقم الفاكس 00966114662966، أو صندوق البريد 2992 الرياض 11169، أو التواصل معهم من خلال البريد الإلكتروني التابع لهم.