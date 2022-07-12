نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكنى شهر يوليو 1443.. وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكنى، يتسائل العديد من المواطنين السعوديين عن موعد صرف الدعم السكنى والرواتب المحددة لهذا الشهر كما أقرتها وزارة الإسكان لدعم الكثير من المستفيدين والحصول على التمويل اللازم لهم من أجل المقدرة على توفير مسكن مناسب للشباب الغير قادرين على أعباء الحياة، كما أن هناك الكثير من الأسئلة التي تدور فى أذهان الأشخاص الذين يرغبون فى التقديم والتسجيل فى هذا البرنامج وفقا للشروط المحددة من قبل الوزارة، لذلك نستعرض فى هذا المقال طريقة التسجيل فى برنامج الدعم السكنى إلكترونيا وكيفية احتساب قيمة الدعم السكنى المقدمة لكل فرد وأحقيته فى الحصول على التمويل.

موعد صرف الدعم السكنى شهر يوليو 1443

يختلف موعد صرف راتب الدعم السكنى من شهر إلى أخر وفقا للموعد الذي تحدد الوزارة وتقر بإيداع الراتب فى حسابات المستفيدين، ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان أنه سوف يتم صرف راتب الدعم فى يوم الأحد الموافق 25 من شهر ذي الحجة 1443، و الرابع والعشرين من شهر يوليو 2022 للمستفيدين الذين قاموا بالتقديم إلكترونيا وتم دراسة طلباتهم وقبولهم للحصول على التمويل.

طريقة التسجيل فى الدعم السكنى

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك التسجيل في الدعم السكني والحصول عليه:

يتم الدخول على منصة سكنى الإلكترونية.

قم بالنقر على أيقونة “تقديم طلب الاستحقاق”.

ادخل على خيار “تسجيل مواطن مقيم”.

من هنا يمكنك القيام بعمل تسجيل الدخول عن طريق ملئ بعض البيانات الشخصية، من بينها رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول يمكنك التوجه إلى الموقع مرة أخرى والقيام بتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.

قم بحفظ الطلب ويمكنك بعد ذلك الاستعلام عن حالة الطلب ومدى قبوله.

كم قيمة الدعم السكنى؟

قامت وزارة الإسكان بتحديد قيمة الدعم المقدم ما بين 100000 إلى 500000 ريال سعودي، ولكن ليس هناك قيمة حددة حيث يختلف الراتب المقدم من فرد لأخر وفقا لبياناته ومدى استحقاقه للدعم، ويتم احتساب قيمة الدعم الشهرى بناءا على قيمة التمويل المطلوب الذي قمت بتسجيله من خلال الطلب، وقيمة الدخل الشهرى للفرد.