وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين للتقديم رابط التقديم

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عمر شويل - جدة كشفت الهيئة السعودية في الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة، حيث يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي، والوصول إلى بوابة الوظائف، والاطلاع على شروط وأحكام وتفاصيل الوظائف الإدارية والقانونية والهندسية وفق الشروط والتفاصيل، يبحث المواطنون عن فرص عمل تلبي متطلبات الحياة وتقضي على البطالة وتلبي طموحات المواطنين.

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين

فيما يلي وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين:

مسؤول المعارض والمؤتمرات

الوصف الوظيفي

تحت إشراف رئيس فريق المعارض والمؤتمرات يكون مدير المعارض والمؤتمرات مسؤولاً عن إجراء جميع جوانب الأحداث الخارجية من الحمل إلى الانتهاء وهذا يشمل فهم وإشراك وتطوير ونظرة عامة على السوق المستهدف وتخطيط العمليات والخدمات اللوجستية للأحداث مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين.

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو شابه.

0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

رئيس فريق المؤتمرات والمعارض

الوصف الوظيفي

تحت إشراف مدير المعرض والمؤتمرات ، يكون قائد فريق المعارض والمؤتمرات مسؤولاً عن قيادة جميع جوانب الأحداث الخارجية من الفكرة إلى النهاية. وهذا يشمل فهم وإشراك وتطوير نظرة عامة على السوق المستهدف وتخطيط الأحداث والعمليات والخدمات اللوجستية مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

المؤهلات والخبرة:

ينبغي أن يكون المقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق أو العلاقات العامة أو ما شابه.

6 سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة.

يفضل أن يكون المقدم حاصل على درجة الماجستير في التسويق أو العلاقات العامة أو الانضباط ذي الصلة.

محاسب

ولكن بشرط أن يكون الشخص حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها ولديه خبرة سنة واحدة على الأقل في المجال ذي الصلة.

أن يجيد اللغة الإنجليزية والعربية بطلاقة.

وكشفت الهيئة السعودية لرواد الأعمال عن وظائف شاغرة للعمل قائد فريق المقاولات الإلكترونية من خلال ما يلي.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون أو الهندسة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون لدى الشخص خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذي صلة.

كيفية التقديم على وظائف في الهيئة السعودية للمقاولين

كشفت الهيئة السعودية لرواد الأعمال عن طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال الاطلاع على الوصف الوظيفي والوظائف الشاغرة الأخرى.