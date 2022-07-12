نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ضمانات للمقيمين تمويل شخصي حتى مليون و500 الف ريال من البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الاهلي السعودي يقدم تمويل شخصي بمزايا كبيرة فهو متوافق مع الاحكام والشريعة ويسدد على فترة سداد طويلة تصل الى 6 سنوات والتمويل الشخصي بحد اقصى مليون و500 الف ريال، وسوف نوضح شروط الحصول عليه واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه بالمقال، حيث يعتبر بنك الأهلي من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية ، والكثير من المواطنين يبحثون على طريقة من خلالها الحصول على قروض تساعدهم على عمل مشاريع صغيرة أو شراء عقاري وغيرهم الكثير، ويعد البنك الأهلي من أهم البنوك الموجودة، ومن بين هذه القروض تمويل شخصي من بنك الأهلي بدون ضمانات والتي تقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين ولكن بجانب مجموعة من الشروط الغير تعقيديه بالإضافة إلى فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، حيث تمويل البنك الأهلي الشخصي هو أحد التمويلات الهامة جدا والتي عليها إقبال كبير جدا. شروط الحصول على تمويل البنك الأهلي السعودي: من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم من أحد الموظفين في مختلف القطاعات سواء (عام – خاص).

إمكانية الاستفادة من التمويل لكل من المواطنين والأشخاص المقيمين داخل السعودية.

الدخل الشهري له بحد أدنى 3 آلاف ريال سعودي في حالة كونه عميل سعودي، أما في حالة كونه عميل وافد يكون دخله بحد أدنى لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي.

إمكانية الحصول على التمويل بحد أقصى 15000000 ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

ويشترط أن تكون فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث أشهر لغير السعوديين.

ويشترط تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

وكما يشترك ان لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد آخر قسط. أهم مزايا تمويل البنك الأهلي السعودي: من مزايا التمويل متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يبدأ قيمة التمويل من 5000 ريال سعودي بحد أدنى ولا يقل عن ذلك حتى مليون و500 الف ريال كحد أقصى.

ومن اهم المزايا عدم احتساب فوائد سنوية إذا كان فترة السداد تصل إلى 6 شهور.

ويمتاز كذلك البنك الأهلي التجاري باحتساب النسبة مئوية. كيفية التقديم على تمويل شخصي من بنك الأهلي: ادخل على رابط تمويل شخصي من بنك الأهلي.

التأكد من كتابة الاسم الأول والأخير.

ضرورة كتابة وملء رقم الهوية الوطنية للسعوديين، ورقم الإقامة للمقيمين.

كتابة نوع الجنسية.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

ثم تنتظر مراجعة الطلب والموافقة والحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي.

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