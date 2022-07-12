نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان cs95 تقهر تويوتا فورتشنر بمحركها الأوروبي الميدان يا حميدان في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم أن شانجان cs95 سيارة صينية إلا أن قلبها النابض يتمثل في محركها الأوروبي الذي تم تطويره قبل سنوات في إنجلترا. هذا المحرك جعلها تتفوق على تويوتا فورتشنر سواء في سعة المحرك أو القوة الحصانية أو حتى عزم الدوران. أما عند مقارنة سعر cs95 مع سعر فورتشنر 2022 فإن الصيني يكسب الرهان. قد يشكك البعض في قدرة السيارات الصينية لكن المقارنة ولغة الأرقام تحسم الجدل. وكما يقول أهلنا في السعودية “الميدان يا حميدان” أي أن العبرة بالأداء على الطرق الوعرة . والكفاءة في استهلاك الوقود. وعوامل الرفاهية والسلامة والأمان. فضلا عن سعر قطع الغيار وتوافرها حيث تتميز السيارات الصينية برخص قطع الغيار مقارنة مع السيارات اليابانية.

محرك شانجان cs95 مقابل تويوتا فورتشنر

حتى تكون المعادلة صحيحة والمقارنة عادلة سوف نقارن بين الفئة الأولى في كلا الطرازين. أي أن المقارنة ستكون بين شانجان CS95 Classic 2022 من جهة وبين تويوتا فورتشنر GX2 عملاق الطرق الوعرة من جهة أخرى. وبكل موضوعية دعونا نبدأ المهمة. يحتوي قلب فورتشنر 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.7 لتر. أما قلب cs95 فيمده بالطاقة محرك رباعي الاسطوانات أيضا لكن بسعة 2.0 لتر أي أن السعة اللترية لصالح فورتشنر. أما من حيث القوة الحصانية يولد محرك شانجان 233 حصانًا فيما يولد محرك فورتشنر 164 حصانًا عند 5200 لفة في الدقيقة . هل لاحظتم الفرق ؟

ناقل الحركة وعزم الدوران

يصل عزم الدوران الأقصى في cs95 إلى 330 نيوتن في المتر. في حين يصل إلى 245 نيوتن للمتر في تويوتا فورتشنر GX2 دفع أمامي. هل لاحظتم الفرق مرة أخرى ؟ على صعيد آخر تمتلك السيارتين ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات. وتتساوى السيارتين في عدد المقاعد حيث تتسع لعدد 7 أشخاص شاملًا السائق. الأمور مبشرة إلى حد ما في هذا الجانب. أما عند مقارنة معدل استهلاك الوقود نجد أن شانجان تتفوق مرة أخرى بمعدل 12.2 لتر / كلم مقابل 10.7 لتر/ كلم في تويوتا فورتشنر. أعتقد أن تكلفة تمويل السيارة اليومية أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان.

سعر شانجان cs95 مقابل سعر فورتشنر 2022

رغم أن الفارق في السعر ليس كبيرًا إلا أن الميزان يميل بالطبع ناحية شانجان. يبدأ سعر شانجان cs95 عند 95 ألف ريال غير شامل الضريبة. أما بعد إضافة الضريبة فيصل إلى 110 آلاف ريال. بينما يبلغ سعر تويوتا فورتشنر GX2 حوالي 119 ألف ريال شامل الضريبة المضافة.