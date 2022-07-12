نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن رقم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستفسار عن بيانات المستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستفسار عن رقم الضمان الاجتماعي المطور، يتساءل الكثيرون عن كيفية الاستفسار عن رقم الضمان الاجتماعي، ويعتبر أحد أهم برامج الدعم التي قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإطلاقها ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص والأسر السعودية الفقيرة، وهذا يتم عن طريق توفير الدعم المادي لهم، ودعمهم في مواجهة الحياة وتوفير متطلباتهم وعدم حاجتهم للديون أو القروض البنكية، كما يقوم البرنامج بتوفير فرص عمل لهم ورفعهم من خانة المحتاجين إلى قائمة الأفراد العاملين، وعن طريق العمل على تدريبهم وتأهيلهم بأسلوب منساب، ويتم مساعدتهم في مواجهة سوق العمل وذلك حسب تخصصاتهم وقدراتهم الفردية.

الاستفسار عن رقم الضمان الاجتماعي المطور:

يستطيع المواطن السعودي الاستعلام عن رقم برنامج الضمان المطور الخاص به، عن طريق التواصل مع البرنامج عن طريق رقمه، ويكون ذلك في حالة فقد الرقم أو عدم تذكرة، ويمكن الاستفسار عن الرقم عن طريق رقم الهوية الوطنية أو الرقم المدني، وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات الأتية:

يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال رقم 19911 الخاص بالبرنامج.

قم بإكمال باقي الخطوات، ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

بعد ذلك قم بسجيل باقي المعلومات مع أهمية التأكد من سلامة المعلومات المدخلة.

في النهاية سيظهر لك رقم الضمان الاجتماعي المطور في نفس اللحظة.

ملحوظة: إن رقم الضمان الاجتماعي مهم لكافة المستخدمي للبرنامج. لأنة يعمل على مساعدتهم في الاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها الوزارة. وأيضًا الاستفادة من جميع البرامج الأخرى التي تقدمها والتي تعمل على دعم المواطن، وبدونه لن يستطيع المستخدم من استخدام أي خدمات أخرى.

طريقة الاستفسار عن بيانات مستفيدي الضمان: