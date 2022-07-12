“واتساب وتويتر” طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد 2022 kingfahad.sa

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عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طرق طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد 2022، حيث يعتبر سمو الأمير من أحد أشهر فاعلي الخير على مستوى المملكة العربية السعودية، وهذا ما ظهر في العديد من المواقف التي يتداولها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقوم فخامته بالتبرع وتقديم المساعدة المالية والعينية للمحتاجين في جميع أراضي المملكة، وسنتابع معكم في هذا المقال في موقع ثقفني طرق طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد عبر الطرق المختلفة، فتابعوا معنا.

الأمير عبدالعزيز بن فهد

ويعتبر سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود من أحد أشهر الأمراء في المملكة، والذي عرف عنه تواضعه الشديد وحبه للخير وحرصه على أبناء بلده، وهذا ما يظهر في العديد من المقاطع على شبكة الإنترنت، حيث نجده يتواصل مع المواطنين ويرحب بهم، ويعود المرضى، ويقوم بتسديد ديون المتعسرين، ونجده في المقطع التالي يتحدث مع حجاج بيت الله الحرام من عامة الشعب.

ويتضح ويتأكد لنا حبه في عمل الخير ليس فقط في المواقف التي نراها بأعيننا، بل وهذا ما يظهر في إنشائه المؤسسة الخيرية الخاصة به في مدينة تبوك، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كيفية طلب المساعدة، كما وقد تابعنا معكم كيفية طلب مساعدة مالية من الملك سلمان حفظه الله.

مؤسسة الملك فهد الخيرية

ومن أهم الأعمال التي قام بها سمو الأمير هو وأخوته بإنشاء مؤسسة الملك فهد الخيرية، والتي تعتبر من كبرى المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتقديم مساعدات مالية وعينية وسقيا للحجاج، وحيث إن هذه المساعدات كما يلي:

الزواج الخيري، ويتم صرف مبلغ مالي للزواج للمحتاجين 20 ألف ريال للزوج والزوجة، وهذا غير الدورات التأهيلية، وحفل الزواج، والهدايا.

برنامج طموح، والذي يتم تأهيل طلاب المرحلة الثانوية للعمل، ومساعدتهم في التخصص الجامعي، تهييئهم ل اختبار التحصيلي بشكل مجاني.

بشكل مجاني. سقيا الفهد، ويتم من خلاله توزيع 300 ألف عبوة ماء على المساجد في جميع أنحاء الرياض.

ويمكنكم الدخول إلى المؤسسة عبر الرابط الرسمي الخاص بها لتتعرف عليها اكثر kingfahad.sa.

طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد 2022

وأما اذا كنت مديونا أو من محدودي الدخل، وتريد الحصول على مساعدة مالية أو عينية أو علاجية، فيمكنك إرسال الطلب الخاص بك إلى الأمير، وهذا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أو عبر إرسال رسالة إلى رقم العمل على منصة واتساب، أو عن طريق الذهاب إلى المؤسسة داخل تبوك أو جدة اذا كنت من سكانها، فتابع:

التواصل مع مكتب الأمير عبدالعزيز بن فهد وكتابة الطلب الخاص بك بصدق عبر الرقم 8004000000.

أو الاتصال على رقم المؤسسة داخل المملكة 9665832648526600.

الذهاب إلى مقر مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية في تبوك، أو في مدينة جدة في حي الروضة.

أو ارسال رسالة على الخاص في حساب مؤسسة الملك فهد بن عبدالعزيز الخيرية على تويتر في حساب @kfadaalsaud.

وفي حالة اذا كنت تريد الحصول على معاش شهري من الدولة، فنبشركم أنه قد تم فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى، حيث يمكنك التقديم وفي حالة قبولك تحصل على دعم شهري.

هذا كان مقالنا عن كيفية طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد 2022، وهو يعتبر من الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء الذي يقومون بتقديم المساعدات المالية والخيرية والعينية للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، وكما ترون في المقاطع بالأعلى فهذه نبذة بسيطة جدا عن الأعمال الخيرية التي يقوم بها تجاه أبناء بلده حفظه الله، وفي حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات فاتركوها لنا في خانة التعليقات بالأسفل في ثقفني.