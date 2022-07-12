سيارات بنصف الثمن من برنامج تمويل السيارات 50/50 بالبنك الأهلي السعودي

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عمر شويل - جدة سيارات بنصف الثمن، امتلاك سيارة وقيادتها هو حلم يراود الكثير من الناس فكل شخص يحلم بشراء سيارة معينة ولهذا يقدم البنك الأهلي السعودي برنامج تمويل السيارات التأجيري للمواطنين والمقيمين وبرامج تمويل السيارات المستعملة وبرنامج 50/50 لتقديم الحلول المختلفة ليتمكن العميل من الحصول على البرنامج التمويلي المناسب له وتحقيق الحلم الذي يسعى إليه وهو امتلاك السيارة المفضلة حيث يوجد خيارات متعددة مقدمة للمواطنين والمقيمين وفق عدد معين من الشروط ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على برنامج تمويل السيارات 50/50 المتوفر بالبنك الأهلي السعودي وخطوات التقديم عليه.

سيارات بنصف الثمن مع برنامج تمويل السيارات 50/50 بالبنك الأهلي السعودي

يتيح البنك من خلال هذا البرنامج التمويلي امتلاك سيارة عن طريق دفع نصف ثمن المركبة والباقي يتم سداده على أقساط شهرية ممتدة حتي سنتين ولا يشترط البنك تحويل الراتب إليه فهذا متروك للعميل ويتم الحصول على البرنامج التمويلي بدون دفع رسوم إدارية ويجب أن لا يقل الدخل الشهري للعميل الذي يتم تحويل راتبه للبنك عن ثمانية آلاف ريال سعودي أما بالنسبة للعميل بدون تحويل الراتب يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال سعودي.

السيارات التي يمكن الحصول عليها ضمن برنامج 50/50

تويوتا لاند كروز.

بي ام دبليو.

إنفينيتي.

أستون مارتن.

ألفا روميو.

أودي.

بنتلي.

بورشة.

جاغوار.

جي ام سي.

جيب.

جينيسس.

دودج.

رينج روفر.

فورد.

فولكس فاجن.

كاديلاك.

كرايسلر.

لكزس.

لنكولن.

مازدا.

مازيراتي.

مرسيدس بنز.

مكلارين.

هوندا.

ويتوقف احتساب معدل النسبة السنوي على سعر المركبة ومبلغ التمويل وفترة السداد وهامش الربح ويوضح البنك من خلال مثال توضيحي أنه إذا كانت قيمة مبلغ التمويل 150 ألف ريال تكون قيمة الدفعة الأولى 75 ألف ريال وفترة السداد على سنتين يكون قيمة القسط الشهري 381 ريال أما معدل النسبة السنوي فيصل إلى 6.1%.

خطوات التقديم للحصول على التمويل

بعد التعرف على البرنامج التمويلي وتحديد نوع المركبة يمكنك طلب المنتج من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطلب تمويل الأهلي التأجيري. قم بإدخال الاسم ورقم الهوية أو الإقامة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. قم بتحديد نوع البرنامج التمويلي وأدخل جميع البيانات المطلوبة. قم بالضغط على زر إرسال.

بعد الإطلاع على نموذج طلبك المقدم سيتم التواصل معك من خلال خدمة العملاء وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بالرقم المجاني للبنك 920000891.