نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متشلش همها.. تقسيط فاتورة الكهرباء في السعودية عن طريق البنك الأهلي السعودي بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط فاتورة الكهرباء في السعودية يوفرها البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية، حيث يتيح البنك للمستفيدين، خدمة خطة الدفع الذكي لتقسيط فاتورة الشركة السعودية للكهرباء، والخدمة مقدمة باستخدام بطاقة الأهلي للاسترداد النقدي أو من خلال بطاقة الأهلي الائتمانية، حيث يتيح البنك إمكانية تقسيط فاتورتك الخاصة، ب0% فوائد، وتمتد خطة التقسيط حتى 6 شهور، يمكن السداد خلالها باستخدام بطاقة الاسترداد النقدي أو بطاقة الأهلي الائتمانية.

تقسيط فاتورة الكهرباء في السعودية

يقدم البنك الأهلي السعودي من خلال خدمة الدفع الذكي، إمكانية تقسيط فاتورة الكهرباء بنسبة 0% معدل نسبة سنوي حتى 6 شهور عند الدفع باستخدام بطاقة الاسترداد النقدي أو بطاقة الأهلي الائتمانية، والخدمة مقدمة حتى 3 أو 6 أشهر عند الدفع بدون معدل نسبة سنوي، بحد أدنى 1000 ريال سعودي، كما يمنح البنك لعملائه نقاط عند الدفع ببطاقة الأهلي الائتمانية، وخدمة السداد ستكون متاحة من خلال تطبيق الشركة أو من خلال موقعها الإلكتروني.

وخدمة خطة الدفع الذكي عبارة عن خدمة مقدمة من البنك الأهلي السعودي، تتيح لمستخدم إمكانية تحويل قيمة المشتريات إلى خطة دفع شهرية بحد أدنى 5%، خلال 3 إلى 6 شهور بمعدل نسبة سنوي 0% مع بطاقة الأهلي الائتمانية، ويمكن سداد أقساط المشتريات بالخطة باستخدام بطاقة الأهلي الائتمانية من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال التطبيق على الهاتف المحمول “للأندرويد والآيفون”.

طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء من البنك الأهلي السعودي

وللاستفادة من خدمة الدفع الذكي وتقسيط المشتريات التي أتتمتها من خلال البنك الأهلي السعودي، فكل ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية بعد مرور 48 ساعة من تنفيذ عملية الشراء وطلب الخدمة:

الأهلي أون لاين:

قم بتسجيل الدخول بالخدمة قم بالنقر على بطاقة الائتمان قم بالقر على “خدمة خطة الدفع الذكي” قم بتحديد عملية الشراء المؤهلة للتقسيط قم باستكمال باقي الخطوات حتى تنتهي من تأكيد طلبك.

تطبيق الأهلي موبايل: