طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التسجيل والفئات المستحقة

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عمر شويل - جدة عملت المملكة العربية السعودية بمساعدة أبنائها بشتا الطرق وذلك لتوفير لهم الرواتب الخاصة لمساعدتهم على ظروف الحياة الصعبة حيث نجد أن الأرامل والأيتام والمطلقات يكونوا في أمس الحاجة إلى المساعدة لذلك عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عمل الضمان الاجتماعي ليقوم الكثير من السعوديين بالبحث حول كيفية التسجيل في الضمان وخاصة بعد صرف أول دفعة من هذا الضمان مما أدى إلى تسارع الكثير من الأسر حول التسجيل في الضمان وسوف نتعرف على طريقة التسجيل من خلال هذا المقال.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي
نجد عندما بدأ التسجيل في هذا الضمان فقامت الكثير من الأسر المستحقة بالتسجيل في هذا الضمان مما جعل الكثير من الأسر تقوم بالبحث عن كيفية التسجيل في النظام لأنها لم تسجل فيه، وعند صرف أول دفعة من هذا النظام ونوضح كيفية التسجيل من خلال النقاط التالية..
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الضغط على الرابط الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.
- يدخل المواطن جميع بياناته الخاصة به من اسم ورقم هاتف، الرقم القومي
- عند التأكد من صحة البيانات يضغط على أرسال.
- وتقوم الوزارة أرسال رسالة تأكيد له على هاتفه ويقوم المواطن بإدخالها.
- يجب عليه أن يؤكد سبب الحصول على هذا الضمان خلال تقديم الطلب.
- تقوم بعد ذلك اللجنة بأرسال أفراد للتأكيد من بيانات الفرد والاسباب التي من خلالها تم إرسال طلب التقديم في الضمان الاجتماعي.
شروط التسجيل في الضمان الاجتمأعي
هناك عدة شروط يجب على المواطن أن تتوافق معه لكي يتم تسجيله في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
أن يكون سعودي الجنسية، ويصر للأيتام والأرامل والمطلقات.
- يجب يكون الفرد يقيم في السعودية وليست خارجها.
- يجب أن يكون الشخص ليست لديه أي سجناء من أفراد العائلة.
- يصرف الضمان للأرمل السعوديات وغير سعوديات متزوجات من رجل سعودي.
- يصرف للأيتام السعوديين أو غير السعوديين وكانت والدتهم سعودية الأصل.
- يجب الإقامة في السعودية وعدم السكن في مناطق الايواء الموجودة في للسعودية.
- يجب أن تكون الرواتب قليله أو منعدمة بكي يتم الحصول على هذا الضمان.
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