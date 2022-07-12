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عمر شويل - جدة طلب بيت الوليد بن طلال sakani.sa/app الذي يقوم بتقديمه من المشروعات الكبيرة التي تقوم مجموعة الوليد القابضة بإنشائها، حيث قام الأمير الراغب في تقديم الخير للمحتاجين من ابناء المملكة من الخدمة التي يتقنها جيدا وهي المشروعات السكنية، لذلك تم الاتفاق مع وزارة الإسكان ليتم التنسيق لتقديم الخدمات الأفضل والحصول على التسهيلات لتقديم أكبر قدر من الخدمات للمحتاجين على أن يتم توجيه التسجيل في الحصول على مساعدة الأمير الوليد عبر تطبيق منصة خاصة من سكني.
طلب بيت الوليد بن طلال sakani.sa/app تطبيق سكني لمساعدات مؤسسة الوليد الإنسانية
يقوم العديد من رجال الأعمال وأبناء الاسرة الحاكمة بالدخول في العددي من المشروعات الإنسانية لمساعدة المحتاجين، ويكون منهم الأمير الوليد بن طلال أل سعود الذي قام من قبل بإطلاق مشروع شقة وسيارة شهريا للمحتاجين، وأطلق رابط خاصة بمؤسسته الخرية لاستقبال تسجيلات وطلبات الحصول عليهم من الفئات الفقيرة والمحتاجة من ابناء الشعب، وقام شهريا بالإعلان عن أسماء المقبولين عبر منصته الخاصة على تويتر.
ما هي برامج مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الجديدة
قام الوليد من قبل بإطلاق مشروع شقة وسيارة بينما يكون الاتجاه الأحدث له توفير عدد أكبر من الشقق للمحتاجين، وقامت المؤسسة بإيقاف رابط التسجيل الخاص بها وتحويل التسجيل إلى رابط وتطبيق عبر منصة سكني وزارة الإسكان، وقد اتفق الأمير مع الوزارة بشكل مباشر للتنسيق في توفير الشقق للمحتاجين بعدد أكبر وفرص افضل، وقام بالمشاركة في رؤية المملكة 2030 بتمكين السعوديين من التملك لشققهم بنسبة 80%.
ما هو رقم وتساب وتواصل الأمير الوليد بن طلال
- رقم الخاص لمؤسسة الوليد بن طلال: 966112110000
- التواصل مع رقم مؤسسة الوليد بن طلال الواتس آب: 966577009972.
- تويتر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية
- البريد الإلكتروني مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية: يمكن المراسلة عبر [email protected]
كيفية طلب بيت من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية
- يتم الدخول على أب منصة سكني لتسجيل الطلبات.
- يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية وقم المرور.
- يتم تسجيل رمز التحقق.
- من الممكن اختيار خيار الدخول عبر منصة النفذ الوطني.
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