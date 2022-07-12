ما هى شروط وضوابط تمويل إمكان بدون تحويل راتب او كفيل 1444

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عمر شويل - جدة شروط وضوابط تمويل إمكان بدون تحويل راتب 1444 تمويل إمكان هو أحد أشكال التمويل الشخصي الذي يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية، فنجد أنه واحد أشهر الشركات التمويلية التي تتيح خدمات متعددة المتواجدين في المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم التمويل المالي بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، فنجد أن شركة إمكان كانت قد تأسست من قبل مصرف الراجحي، ليكون الهدف الأساسي منها هو العمل على تقديم التمويل والقروض، التي تساعد بشكلٍ مباشر على تلبية كافة احتياجات الموظفين الذين يعملوا في مختلف القطاعات في المملكة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروق وضوابط تمويل إمكان بدون تحويل راتب.
إمكان بدون تحويل الراتب
وتوفر شركة إمكان التابعة لبنك الراجحي السعودي الكثير من أشكال تمويل للمواطنين والمتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بتقديم أكثر من نوع للتمويل مثل التمويل متناهي الصغر، والتمويل الإضافي، والتمويل التأجيري، والذي يقدم مزايا هامة للمتقدمين للحصول على التمويل أبرزها هو إمكانية الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب، وكذلك لا يشترط ان يكون هناك كفيل لكي يتم الحصول على الدعم، مع الالتزام بالضوابط والشروط الأساسية.
شروط وضوابط تمويل إمكان بدون تحويل راتب او كفيل 1444
ونجد أن منتجات شركة إمكان للتمويل تتوافق بشكلٍ كبير مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها التي تحافظ عليها المملكة العربية السعودية، وقد وضعت مؤسسة إمكان السعودية بعض الشروط التي يتم من خلالها الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب للموظفين، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي.
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.
- وكذلك يجب أن يكون المتقدم عامل في القطاع التابع للدولة
- تم تحديد الحد الأدنى لراتب المتقدم من قبل الشركة ليكون على نحو 4000 ريال سعودي.
- كما أنه يتم تحديد شرط الا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض إمكان عن 25 ولا يزيد عن 60 سنة.
- كذلك يشترط ألا تكون مدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل الميسر اقل من 6 أشهر.
- كما حددت الشركة ضرورة ان يكون لدى المتقدم سجل ائتماني.
- كما انه يمكن الحصول على التمويل بدون وجود كفيل.
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