نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الطيران العماني تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية العامة فأعلى من النساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الطيران العماني عن فتح باب التوظيف الآن للرجال والنساء. وذلك من حملة الثانوية العامة فأعلى وفقا لعدة شروط أعلنت عنها شركة الطيران العماني.وقد أعلنت الطيران العماني عن فتح باب التوظيف عبر موقعها الرسمي لعدة وظائف مختلفة في العديد من المدن. وهي مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة الدمام وفي المدينة المنورة. لتوافر عدة وظائف تحت مسميات مختلفة في المدن المذكورة، على أن تتاح الوظائف للرجال والنساء من الجنسية السعودية فقط. وقد أعلنت الشركة عن باقي الشروط والمسميات الوظيفية ومتطلبات العمل خلال موقعها الرسمي. والذي يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلاله فقط.

وظائف شركة الطيران العماني 2022

أعلنت شركة الطيران العماني عن توافر عدة وظائف وهي كالتالي:

ممثل حجوزات وتذاكر في المدينة المنورة، جدة، الرياض، الدمام : يكون حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم، ولديه خبرة عامان في مجال العمل. إتقان اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة، وإجادة استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس. تنفيذي مبيعات في المدينة المنورة، جدة، الرياض، الدمام : يكون حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالريوس في تخصص ذو صلة. ويكون لديه خبرة لا تقل عن أربعة أعوام في مجال العمل. يجيد اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة. يجيد استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس. مشرف الحجوزات والتذاكر في المدينة المنورة، جدة، الرياض، الدمام : يكون حاصل على البكالريوس أو الدبلوم في تخصص ذو صلة ولديه خبرة عامان في مجال العمل.أو حاصل على شهادة الثانوية مع خبرة ستة أعوام في مجال العمل.يجيد التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية. ويجيد استخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس.

التقديم على وظائف شركة الطيران العماني 1443

تم فتح بباب التقديم في شركة الطيران العماني قبل إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.والتقديم مفتوح حتى إكتمال العدد المطلوب في كل مدينة من المدن المذكورة. الرياض، الدمام، المدينة المنورة وجدة. وللتقديم لكل وظيفة رابط للتقديم المباشر عب الصفحة الرسمية لشركة الطيران العماني.