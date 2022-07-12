نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة 1443 sbis.hrsd.gov.sa رابط التسجيل بالمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة 1443 بعد الإعلان عن بدء تطبيق معايير الضمان الاجتماعي المطورة من جانب الوزارة، حيث لم تعد الشروط القديم الواجب توافرها في المتقدم سارية الآن للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من خلال برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ولكن استحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط للقبول في النظام، ويأتي على رأس شروط الاستحقاق الجديدة الشرط الخاص بعدم تجاوز الدخل الشهري للحد المانع للضمان الاجتماعي، ومن خلال المقال نوفر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، إلى جانب إيضاح كافة الشروط الواجب توافرها في المتقدم وأسرته.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة 1443

بدأ تطبيق وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على مرسوم ملكي بهدف تحقيق مزيداً من الاستقرار، وإرساء الوسائل المطلوبة من أجل تقديم الدعم المالي المناسب للأسر والأفراد الأكثر حاجةً واستحقاقاً للدعم النقدي، وذلك لأجل تغطية وتلبية الاحتياجات الأساسية والرئيسية للأسر المستحقة، ويتم بناء الاستحقاق على عدد من الشروط الواجب توافرها وهي كالتالي:

الشرط الأول: أن يقيم إقامة دائمة بالمملكة، والإقامة الدائمة تعني التواجد داخل أراضي المملكة لمدة 12 شهراً قبل تاريخ التقديم.

الثاني: أن يكون المتقدم مواطن سعودي باستثناء الفئات المذكورة بالجدول التالي:

الفئة الشروط زوجة المواطن ومطلقته وأرملته لديها أبناء سعوديين. إقامة المرأة والأبناء بشكل دائم بالمملكة. توفر إقامة سارية الصلاحية. أبناء المرأة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي إقامة المرأة والأبناء إقامة دائمة بالمملكة. توافر إقامة سارية المفعول. إثبات الزواج بمستند رسمي. ذوي الإعاقة – الأيتام – الأرامل ذوات الأيتام تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

الثالث: أن يقل دخل المتقدم المحتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال للتابع.

الرابع: انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

الخامس: استيفاء جميع متطلبات الموارد البشرية المتعلقة بالصحة والتعليم وخطط التوظيف والتأهيل.

الخامس: ألا يكون مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

السادس: لا يكون مالكاً لأصول أو ثروات أو ممتلكات عالية القيمة، ويتم الكشف عنها عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

أفردت وزارة الموارد البشرية لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد منصة خاصة له، حيث أطلقت منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للمتقدمين الجدد والمسجلين بالنظام القديم عند تقديم طلب جديد، وينبغي على كل متقدم التحقق من توافر شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة لديه أولاً قبل بدء التقديم على المنصة.

وتعتبر منصة الضمان المطور بوابة شاملة لكافة خدمات الضمان الاجتماعي، فإلى جانب استقبالها طلبات تقديم جديد في الضمان المطور، فيمكن عن طريقها أيضاً متابعة حالة الطلب والاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني لمعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق، ويمكن الحصول على رابط التسجيل والاستعلام من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

ألغت الموارد البشرية الشروط التي تتعلق بالسن والحالة الاجتماعية والوظيفية بالنظام الجديد، فلم يعد سن المتقدم مؤثراً على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، كما لا يؤثر على الاستحقاق كون المتقدم موظفاً أو عاطلا، أو المتقدمة مطلقة أو أرملة، ولكنه وضع فارقاً بين المطلقة التي لديها ابن أو أكثر والمطلقة التي ليس لديها أبناء.

وما دون ذلك، فلا فارق بين متقدم وأخر سوى بمدى توافر معايير الاستحقاق العامة الموضحة ضمن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة بالنقاط المرفقة عالية، حيث أصبح نظام الضمان الاجتماعي الجديد يعتمد اعتماداً كلياً على مجموع الدخل الشهري للأسرة المقيمة بذات المسكن، ومن ثم مقارنته بالحد المانع للضمان، ولذلك أصبح يشتمل على فئات لم تكن موجودة بالضمان القديم.

ويجب العلم أن البرنامج أصبح ينظر للأفراد المقيمين بذات المسكن على أنهم أسرة واحدة باستثناء الطالب المقيم خارج المدينة أو المنزل لغرض الدراسة، حيث يدخل هذا الطالب ضمن تابعين عائل الأسرة التابع لها، ولكن يجب أن يكون عمره ما بين ثمانية عشر إلى خمسة وعشرون عاماً، كما يجب على التابع في هذه الحالة قبول الارتباط والموافقة على أنه تابعاً لرب الأسرة.