نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 للسعودي والمقيم بدون تحويل للراتب وبأقل راتب شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي يمكن الحصول عليه من خلال تمويل المشتريات التابع إلى شركة إمكان للتمويل المتاح لكافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى الشركة كذلك بدون أشتراط تحديد جهة العمل فالتمويل متاح الآن لجميع العاملين في القطاعات المختلفة في المملكة.

مزايا الحصول على تمويل المشروعات لدى شركة إمكان بالسعودية

يرغب الكثير من التجار السعوديين والمقيمين في السعودية الحصول على تمويل المشتريات لأنه متوفر بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية كما هو متاح لجميع عملاء البنوك المختلفة حيث لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لذلك نشرح للعملاء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين كافة المزايا المتوفرة ومنها:

يتميز تمويل شركة إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية. كذلك يتميز قرض المشتريات من إمكان بأنه متاح بدون تحويل للراتب الشهري عند التقديم. يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة تمويل المشتريات على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر. جميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين يمكنهم طلب تمويل المشتريات من إمكان للتمويل. لا يشترط أيضاً تمويل شركة إمكان إلى إعتماد جهة العمل عند طلب التمويل.

رابط طلب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

لا يحتاج طلب قرض المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية سوا الدخول على رابط تمويل المشتريات من إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وكذلك ملئ نموذج طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل.

هاتف شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

وفرت شركة إمكان للتمويل رقم هاتف يستطيع من خلاله العميل التواصل مع شركة إمكان للتمويل و الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول المنتجات التمويلية الميسرة التى تقدمها شركة إمكان للتمويل والرقم هو 8001240251 ويمكن الإتصال على هذا الرقم على مدار 24 ساعة.

شروط قرض المشتريات من إمكان للتمويل

حددت شركة إمكان للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم وهي