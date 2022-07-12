نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط أيفون 13 برو ماكس بدفع 100 ريال فقط شهريا بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد العديد من الأشخاص تغيير هواتفهم إلى أحدث الهواتف الموجودة حالياً بالأسواق ويتجهون بشكل كبير إلى شراء أيفون، لأنه يعتبر من أفضل الهواتف الذكية في هذه الفترة ويتساءل الجميع عن أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط دفع 100 ريال فقط شهرياً ومن خلال مقالنا هذا، سوف نتحدث عن التفاصيل في التقسيط أيفون 13 برو ماكس وطريقة التقديم.

أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط

يعتبر هاتف أيفون 13 من أفضل الهواتف في هذه الفترة حيث يعتبر المميز من بين الهواتف الذكية المختلفة حيث يتمتع بتكنولوجيا كبيرة جداً، يعتبر هو الهاتف المناسب للعديد من طبقات الشعب المختلفة ويسعى العديد من الأشخاص لشراء هذا الهاتف لأنه يعتبر من الهواتف التي تتميز بسعر عالي، لذلك يتساءل العديد عن كيفية شراء هذا الهاتف أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط حيث يمكن للعميل شراءه مقابل دفع مبلغ مالي صغير أولاً ثم يتم التقسيط مبلغ صغير كل شهر، فمن الممكن أن تحصل على هذا الهاتف من خلال مكتبة جرير التي تم توفيره من قبل خلالها، وتعتبر من أهم الأماكن التي تعمل على خدمة المواطنين بشكل كبير، فيمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية الحصول على العديد من المنتجات من خلال هذه المكتبة بشرط أن لا يتعدى قيمة المشتريات عن 30 ألف ريال سعودي، ومن الممكن أن تصل فترة السداد إلي سنتين على الأقل.

المستندات المطلوبة لشراء أيفون من مكتبة جرير

صرحت مكتبة جرير ببعض المستندات التي يجب توافرها لدى جميع الأشخاص حتى يتمكنوا من شراء المنتجات من خلالهم و سنتعرف على تفاصيل الأوراق التي تتلخص في: